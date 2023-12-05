На Дніпропетровщині енергетики відновили електропостачання у трьох населених пунктах на півдні області, що вчергове зазнали обстрілів армією РФ з окупованих територій.
Про це йдеться у пресрелізі компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі", який отримало Суспільне.
За повідомленням, протягом 4 грудня аварійні бригади полагодили пошкоджені внаслідок обстрілів лінії електропередач та обладнання. Вдалося відновити електропостачання для 1227 родин, чиї оселі знеструмило через бойові дії.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро