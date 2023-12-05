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На Дніпропетровщині після обстрілів у трьох населених пунктах відновили електропостачання
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На Дніпропетровщині після обстрілів у трьох населених пунктах відновили електропостачання

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На Дніпропетровщині після обстрілів у трьох населених пунктах відновили електропостачання
Фото: Unsplash

На Дніпропетровщині енергетики відновили електропостачання у трьох населених пунктах на півдні області, що вчергове зазнали обстрілів армією РФ з окупованих територій.

Про це йдеться у пресрелізі компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі", який отримало Суспільне.

За повідомленням, протягом 4 грудня аварійні бригади полагодили пошкоджені внаслідок обстрілів лінії електропередач та обладнання. Вдалося відновити електропостачання для 1227 родин, чиї оселі знеструмило через бойові дії.

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