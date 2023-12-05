У Гостомелі знайшли стихійне звалище з автомобільних шин

Стихійне сміттєзвалище з використаних автомобільних покришок виявили в Гостомелі на Київщині.
Про це повідомляє Гостомельська селищна військова адміністрація.
Інспектори "Муніципальної варти" виявили несанкціоноване вивезення шин. Вони викликали поліцію, склали протокол та змусили прибрати сміття з території.
"Створення стихійних сміттєзвалищ не у спеціально визначених локаціях суворо заборонено", — нагадують в адміністрації.
Місцевих мешканців закликають звертатись за телефоном (096) 184-42-21, якщо вони стали свідками створення стихійних сміттєзвалищ.
Нещодавно поблизу Гостомеля та села Озера вже виявили декілька несанкціонованих сміттєзвалищ.
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