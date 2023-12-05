Ціни від 150 гривень до 2 тисяч: у Чернігові почали продавати новорічні ялинки

У Чернігові почали продавати ялинки. Новорічні деревця можна придбати у лісгоспі та на території комунального підприємства "Зеленбуд". Це ялинки та сосни, які вирощують на спеціальних плантаціях саме до свят.

Філія "Чернігівське лісове господарство" ДП "Ліси України" продає ялинки з 4 грудня у своїх лісництвах по області, в Чернігові – у дворі адміністративної будівлі.

За словами головного лісничого Дениса Землянка, ялинка або сосна до одного метра коштуватиме від 150 гривень.

"Усі ялинки та сосни вирощені на спеціальних плантаціях і мають відповідну бірку".

Головний лісничий Денис Землянко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Ялинки на підприємстві планують продавати до самого Нового року.

Також, ялинки продає комунальне підприємство "Зеленбуд". Їх вирощують у горщиках та продають разом з ними, каже організаторка зі збуту Тетяна Вовк.

"До Нового року всі хочуть купити та до того ж перенесли свята. Є охочі, які вже і до 6 грудня придбали у нас ялинки".

Організаторка зі збуту Тетяна Вовк. ФОТО: Суспільне Чернігів

Вартість таких ялинок становить, від 500 до 770 гривень залежно від розміру. Також в наявності ялинка з елітного класу — це сербська ялинка. Вона буде дорожчою — від 2 000 гривень.

Вирощені вони в лісгоспах, мають чіпи, розповідає організаторка зі збуту Тетяна Вовк.

"Зрізані ялинки ми теж плануємо продавати. Попит на них є, не дивлячись на те, що люди більше хочуть у вазонах для того, щоб зберегти нашу природу. Ми працюємо над цим, але це буде трохи пізніше, можливо, через тиждень. Вони однозначно будуть чіпованими".

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