Ціни від 150 гривень до 2 тисяч: у Чернігові почали продавати новорічні ялинки

У Чернігові почали продавати ялинки. Новорічні деревця можна придбати у лісгоспі та на території комунального підприємства "Зеленбуд". Це ялинки та сосни, які вирощують на спеціальних плантаціях саме до свят.
Філія "Чернігівське лісове господарство" ДП "Ліси України" продає ялинки з 4 грудня у своїх лісництвах по області, в Чернігові – у дворі адміністративної будівлі.
За словами головного лісничого Дениса Землянка, ялинка або сосна до одного метра коштуватиме від 150 гривень.
"Усі ялинки та сосни вирощені на спеціальних плантаціях і мають відповідну бірку".
Ялинки на підприємстві планують продавати до самого Нового року.
Також, ялинки продає комунальне підприємство "Зеленбуд". Їх вирощують у горщиках та продають разом з ними, каже організаторка зі збуту Тетяна Вовк.
"До Нового року всі хочуть купити та до того ж перенесли свята. Є охочі, які вже і до 6 грудня придбали у нас ялинки".
Вартість таких ялинок становить, від 500 до 770 гривень залежно від розміру. Також в наявності ялинка з елітного класу — це сербська ялинка. Вона буде дорожчою — від 2 000 гривень.
Вирощені вони в лісгоспах, мають чіпи, розповідає організаторка зі збуту Тетяна Вовк.
"Зрізані ялинки ми теж плануємо продавати. Попит на них є, не дивлячись на те, що люди більше хочуть у вазонах для того, щоб зберегти нашу природу. Ми працюємо над цим, але це буде трохи пізніше, можливо, через тиждень. Вони однозначно будуть чіпованими".
Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.