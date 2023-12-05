У селі Рожнів Косівського району, що на Івано-Франківщині, горів столярний цех. Площа займання становила 400 м².

Про це інформують на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Повідомлення про пожежу до Служби порятунку надійшло вночі 5 грудня. Займання гасили протягом чотирьох годин.

"Спільними зусиллями вдалося врятувати два житлові будинки та гараж. Постраждалих на пожежі немає", — йдеться у дописі.

Причину виникнення загоряння будівлі встановлюють.

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