У селі Рожнів Косівського району, що на Івано-Франківщині, горів столярний цех. Площа займання становила 400 м².
Про це інформують на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Повідомлення про пожежу до Служби порятунку надійшло вночі 5 грудня. Займання гасили протягом чотирьох годин.
"Спільними зусиллями вдалося врятувати два житлові будинки та гараж. Постраждалих на пожежі немає", — йдеться у дописі.
Причину виникнення загоряння будівлі встановлюють.
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