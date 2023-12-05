На фронті загинули Іван Ковтун та Владислав Василенко з Рівненщини

На війні проти РФ загинули Іван Ковтун з Вирівської громади та Владислав Василенко з Сарн, що на Рівненщині.
Про це повідомили на сайті та у Facebook громад.
Іван Ковтун
38-річний Іван Ковтун проживав у селі Ясногірка Вирівської громади.
Загинув 30 листопада під час виконання бойового завдання в Запорізькій області.
Прощаються із військовим у вівторок, 5 грудня.
Фото: Вирівська громада
Владислав Василенко
28-річний Владислав Василенко проживав у Сарнах. Мобілізувався до війська у 24 серпня 2023 року. Від початку повномасштабного вторгнення РФ долучився до волонтерської допомоги війську, спілкувався з іноземцями.
Солдат служив у складі 71 єгерської бригади. Загинув 21 листопада на Запорізькому напрямку, рятуючи пораненого побратима.
Попрощаються із військовим у вівторок, 5 грудня.
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