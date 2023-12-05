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На фронті загинули Іван Ковтун та Владислав Василенко з Рівненщини
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На фронті загинули Іван Ковтун та Владислав Василенко з Рівненщини

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На війні загинули військові Іван Ковтун та Владислав Василенко з Рівненщини
Фото: Сарненська та Вирівська громади

На війні проти РФ загинули Іван Ковтун з Вирівської громади та Владислав Василенко з Сарн, що на Рівненщині.

Про це повідомили на сайті та у Facebook громад.

Іван Ковтун

38-річний Іван Ковтун проживав у селі Ясногірка Вирівської громади.

Загинув 30 листопада під час виконання бойового завдання в Запорізькій області.

Прощаються із військовим у вівторок, 5 грудня.

На фронті загинули Іван Ковтун та Владислав Василенко з Рівненщини
Фото: Вирівська громада

Владислав Василенко

28-річний Владислав Василенко проживав у Сарнах. Мобілізувався до війська у 24 серпня 2023 року. Від початку повномасштабного вторгнення РФ долучився до волонтерської допомоги війську, спілкувався з іноземцями.

Солдат служив у складі 71 єгерської бригади. Загинув 21 листопада на Запорізькому напрямку, рятуючи пораненого побратима.

Попрощаються із військовим у вівторок, 5 грудня.

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