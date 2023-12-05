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Тиждень читання: які заходи відбудуться в бібліотеках Луцької громади
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Тиждень читання: які заходи відбудуться в бібліотеках Луцької громади

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Луцькі бібліотеки долучилися до Всеукраїнської акції "Національний тиждень читання", яку цього року проводить Український інститут книги.

Протягом тижня у книгозбірнях громади відбудуться культурно-просвітницькі заходи, інформує Департамент культури Луцької міської ради.

Зокрема, 6 грудня у бібліотеці села Озерце запланована презентація книжкових новинок "Читай українське", а у бібліотеці №10 міста Луцька для дорослих відбудеться зустріч з кращими читачами книгозбірні.

7 грудня у бібліотеці села Княгининок триватиме веломандрівка "Країна книжкова — країна казкова". Того ж дня у центральній бібліотеці для дітей у Луцьку відбудеться інтерактивне читання, а у центральній бібліотеці для дорослих в рамках літературного клубу обговорюватимуть книгу Умберто Еко "Ім’я Рози".

8 грудня у бібліотеці №3 для дорослих до 160-тиріччя від дня народження українського письменника Бориса Грінченка читачам представлять літературний портрет "Лицар української державності". Того ж дня у бібліотеці села Одеради пройде читацька акція "Я прочитав — я рекомендую".

Завершиться тиждень читання у Луцькій громаді 10 грудня у бібліотеці №2 для дітей творчо-літературною грою-квестом "Ліга непарних шкарпеток".

Довідково: Цьогорічне гасло Національного тижня читання — "Бути своїми", що означає зв’язок між поколіннями, подолання умовної відстані між літераторами й читачами, згуртування українського суспільства навколо читання як тренду.

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