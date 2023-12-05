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На фронті поліг сержант з Хмельниччини Олександр Раднюк
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На фронті поліг сержант з Хмельниччини Олександр Раднюк

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На фронті поліг сержант з Хмельниччини Олександр Раднюк
Загиблий сержаент Олександр Раднюк.Фото: Городоцька громада.

28 листопада 2023 під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув сержант Олександр Раднюк. Він був родом з села Лісогірка, що на Хмельниччині. Бійцю було 52 роки.

Про це повідомили у Городоцькій територіальній громаді.

Олександр Раднюк народився у 1971 році у селі Лісогірка на Городоччині. На російсько-українській війні служив сержантом механізованого взводу.

Загинув боєць 28 листопада 2023 року в результаті мінометного обстрілу на Донеччині.

Сьогодні, п'ятого грудня, відбудеться прощання з Олександром Раднюком. Поховають загиблого на кладовищі у рідному селі.

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