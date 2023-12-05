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"16 днів активізму проти насильства": у Дніпрі відкрили інтерактивну інсталяцію
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"16 днів активізму проти насильства": у Дніпрі відкрили інтерактивну інсталяцію

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Інсталяція, "16 днів активізму проти насильства"
Відкриття інсталяції у Дніпрі. Фото: міська рада Дніпра

У Дніпрі відкрили інтерактивну інсталяцію в рамках загальнонаціональної кампанії "Зроби крок. Чуйність перемагає насильство". Інсталяцію презентували в торговельному центрі "Наша Правда".

Про це йдеться на сайті міської ради Дніпра.

За повідомленням, на стенді зашифровано 15 слів. Це кроки, які допомагають протидіяти домашньому насильству. Біля інсталяції працюватимуть волонтери, які допомагатимуть людям знайти зашифровані слова із закликом до дій.

"На Дніпропетровщині від насильства за цей рік постраждало більше ніж 30 тисяч осіб. Ця цифра порівняно з минулим роком збільшилася вдвічі", — розповіла заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Надія Задорожна.

"16 днів активізму проти насильства": у Дніпрі відкрили інтерактивну інсталяцію
Інтерактивна інсталяція. Фото: міська рада Дніпра

Інсталяцію вже презентували в Києві. Після Дніпра вона вирушить до Львова.

За словами директорки Дніпровського міського центру соціальних служб Анастасії Тищенко, у Дніпрі за останні два роки створили повний спектр спеціалізованих служб для осіб, які постраждали від домашнього насильства.

"До денного центру з початку року звернулося більш ніж 300 осіб. 53 людини скористалися кризовою кімнатою. У притулку проживало 37 осіб. Мобільними бригадами соціально-психологічної підтримки відпрацьовано понад 2 200 телефонних дзвінків і викликів. Усього з початку року послугами спеціалізованих служб у Дніпрі скористалися понад 9 тисяч осіб", — каже Анастасія Тищенко.

"16 днів активізму проти насильства": у Дніпрі відкрили інтерактивну інсталяцію
У Дніпрі відкрили інтерактивну інсталяцію. Фото: міська рада Дніпра

Куди звертатися у випадку домашнього насилля

Люди, які зіткнулися з домашнім насильством або насильством за ознакою статі, можуть звернутися по допомогу на 102, а також за телефонами: +38 066 448 61 54, +38 067 200 25 66.

Інсталяція у Дніпрі працюватиме 5 та 6 грудня.

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