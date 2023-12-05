650 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили кілька плацдармів на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 4 грудня, відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Упродовж доби на Херсонському напрямку російські війська з артилерії обстріляли Інженерне, Антонівку, Дніпровське, Новодмитрівку та Херсон.
- Армія РФ обстріляла дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона. Пошкоджені стіни будівлі, вибиті вікна. Поранена працівниця закладу.
- Війська РФ обстріляли передмістя Херсона. В Інженерному поранені троє людей, які виконували ремонтні роботи на вулиці. Одного з травмованих ушпиталили у стані середньої тяжкості. Також вдарила по Антонівці, загинув чоловік.
- Російська армія обстріляла Новодмитрівку Білозерської громади. Пошкоджені щонайменше дванадцять будинків. Загиблих та поранених немає.
- У Херсонській громаді внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- З тимчасово окупованої Херсонщини вдалось повернути ще одну родину з двома дітьми. Зараз сім’я перебуває у безпечному місці, з нею працюють медики та психологи. Загалом від початку 2023 року повернули 158 дітей з ТОТ Херсонщини.
- Двох експосадовиць Херсонської міськради судитимуть за привласнення 1,4 мільйона гривень бюджетних коштів. Під час окупації міста, користуючись службовим становищем, вони нараховували собі підвищену заробітну плату та додаткові премії.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
"Це була людина з великої літери, миротворець". У Херсоні загинув волонтер Руслан Анісенко
У Херсоні внаслідок російських обстрілів загинув волонтер Руслан Анісенко. У благодійному фонді “Справжні” чоловік займався ліквідацією наслідків російських обстрілів: розбирав завали, закривав вибиті вікна. 5 грудня Руслан вийшов на роботу до волонтерського штабу.
Почувши перші вибухи, дружина Олена намагатися додзвонитися до Руслана, розказала Суспільному голова благодійного фонду "Справжні" Аліна Шемедюк, якій вдалося поспілкуватися із жінкою загиблого.
"Слухавку взяв зовсім сторонній чоловік, який повідомив жінці, що Руслана поранено. Звичайно, Олена кинулася на допомогу коханому. Вона побачила, що йому пошкодило стегно і в нього сильна кровотеча, значить пошкодило артерію", — говорить керівниця фонду.
За словами Аліни, дружина разом із сусідом намагалися зупинити кровотечу, але знову почався обстріл.
На понад 33 мільйони гривень надали допомоги з обласного бюджету Херсонщини — ОВА
З обласного бюджету Херсонщини родинам загиблих захисників і захисниць, постраждалих від обстрілів та підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, родинам цивільних вбитих російської армією, людям у складному становищі надали допомогу на 33,3 мільйона гривень.
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько.
Також, за його словами, 150 тисяч гривень виділили на подарунки до свят 53 дітям загиблих військових.
Херсонська область - повітряна тривога!
Війська РФ з авіації вдарили по Тягинці та Кринках
На Херсонському напрямку протягом доби військові РФ з авіації вдарили в районах населених пунктів Тягинка та Кринки. З артилерії обстріляли Херсон. Про це у вечірньому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
Удари РФ по волонтерському хабу та лікарні. Херсонці розповіли про наслідки обстрілів
Зранку 5 грудня протягом двох годин російські військові гатили по середмістю Херсона. Поцілили в лікарню та житлові квартали. Є загиблі та поранені, серед них волонтер.
Середмістя Херсона російські військові почали обстрілювати о 9-й годині ранку. У місцевої жительки Ірини чоловік отримав поранення.
"Я вдома була, а він з ринку ішов. Тільки дійшов до хвіртки, замок відчинити зміг і тут кричить — "Викликай швидку!". Влучило в ногу, кров з ноги бігла в носок. Сусід перев’язав. Потім під дерево сів, свідомість втратив", — розповіла Ірина.
У Херсоні внаслідок обстрілів за день загинули двоє, поранені шестеро
Станом на 19:00 у Херсоні постраждали восьмеро людей. Двоє людей загинули, шестеро людей поранені, з них четверо медичних працівників, повідомив у Telegram начальник МВА Роман Мрочко.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Херсонська область - повітряна тривога!
Внаслідок обстрілу Білозерської громади загинула жінка
Війська РФ обстріляли село у Білозерській громаді. На власному подвірʼї загинула жінка. Дані щодо інших потерпілих уточнюються. Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Вночі мороз, вдень тепло: прогноз погоди на Херсонщині
На 6 грудня по Херсону та області очікують вдень до п'яти градусів тепла. Вночі — зниження температури до семи морозу. Без опадів. Про це повідомив Херсонський гідрометцентр.
З "Асканії-Нової" на Херсонщині незаконно вивезли тварин в рамках обміну з російськими заповідниками
Окупаційна адміністрація Біосферного заповідника "Асканія-Нова" на Херсонщині незаконно обмінялася тваринами з природним біосферним заповідником "Ростовський" та асоціацією зі збереження та відновлення рідкісних та видів, що зникають "Жива природа степу".
Про це з посиланням на допис у Facebook Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця повідомило Міндовкілля.
За їх даними, з асканійського зоопарку вивезли по декілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида. Це червонокнижні тварини та занесені до Червоного списку МС ОП (ред. Міжнародний союз охорони природи) зі статусом "зниклий з природи", "на межі зникнення" та "близький до тих, які знаходяться під загрозою знищення".
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Брав участь у організації псевдореферендума: жителя Білезерської громади підозрюють у колаборацілнізмі
У Херсоні поліцейські повідомили про підозру у колабораціонізмі жителю Білозерської громади. З 23 по 27 вересня 2022 року в тимчасово окупованому на той час Микільському Херсонського району підозрюваний у супроводі озброєних російських військових та у складі виборчої комісії особисто носив скриньку для бюлетенів під час проведення незаконного референдуму.
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 15 років із конфіскацією майна.
Колишній директор музею історії Нової Каховки отримав підозру колабораціонізмі та виправдовуванні збройної агресії РФ
Колишнього директора музею історії Нової Каховки підозрюють у колабораціонізмі та виправдовуванні збройної агресії РФ. Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, 66-річний підозрюваний веде антиукраїнську пропаганду у засобах масової інформації країни-агресорки та називає себе "заведующим сектором пресс-службы Каховской администрации".
У своїх коментарях для російських медіа підозрюваний виправдовує збройну агресію проти України та окупацію територій. Називає "воєнними злочинцями" українську армію та перекладає на неї відповідальність за злочини РФ, зокрема про руйнування Каховської ГЕС та Музею історії Нової Каховки.
Йому загрожує ув'язнення до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.
Внаслідок ранкового російського обстрілу загинув волонтер організації "Справжні"
Сьогодні внаслідок ранкового російського обстрілу загинув волонтер організації "Справжні" Руслан Анісенко. Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Херсонська область - повітряна тривога!
У Херсоні через ремонтні роботи призупинять рух транспорту по вулиці Полтавській у напрямку Комишан
Внаслідок ремонтних робіт 7 та 8 грудня по вулиці Полтавській у напрямку Комишан тимчасово буде призупинений проїзд транспорту. Авто рухатимуться через Зимівник у напрямку Комишан та Білозірки та у зворотному напрямку, повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
На Херсонщині — відбій тривоги!
Судитимуть жительку Херсона, яка працювала на російських окупантів
Судитимуть жительку Херсона, яка працювала на російських окупантів. Вона очолила один із відділів у так званому "Управлінні праці та соціальної політики" і займалась призначенням російських виплат місцевим жителям. За колаборанство підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомила прокуратура.
У Херсоні та області — повітряна тривога!
На Херсонщині — відбій тривоги!
У Херсоні поранені двоє лікарів
Внаслідок влучання російського снаряда у медзаклад у Херсоні поранені двоє лікарів, уточнив керівник МВА Роман Мрочко.
У Херсоні під час чергового обстрілу поранені ще двоє людей
Внаслідок чергового обстрілу середмістя Херсона поранена ще одна людина. Також є влучання в один із медзакладів. Попередньо, там теж може бути поранена людина. Інформація уточнюється, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
У Херсоні та області — повітряна тривога!
У Херсоні внаслідок обстрілу загинули двоє людей
Внаслідок обстрілу Херсона загинули двоє людей, один поранений, повідомив керівник ОП Єрмак.
У Херсоні та області — повітряна тривога!
Російські війська завдали ракетного удару по Херсонщині
Минулої доби російські війська завдали ракетного удару по Херсонщині та випустили по її території 490 снарядів. У Херсоні влучили в кінотеатр, дитсадок, підприємство та притулок для тварин, а також в ще одне підприємство у Бериславському районі, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Армія РФ майже 90 разів за добу обстріляла Херсонщину
Російські війська протягом доби 89 разів обстріляли територію Херсонської області. Одна людина загинула, п'ятеро поранених, повідомив в марафоні "Суспільне. Спротив" керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.
"До 20 снарядів, наскільки я пам'ятаю, було по Херсону. Загалом 690 снарядів по Херсонщині було випущено. За минулу добу одна людина загинула — чоловік в Антонівці, знаходився на подвір'ї, 64 роки було людині. І троє людей постраждали в Інженерному — там чоловіки працювали на лінії електропередач. Внаслідок обстрілу двоє з них отримали контузію й один травму середнього ступеня важкості, його шпиталізували. Ще одна жінка постраждала внаслідок обстрілу дитячого садочку", — розповів Толоконніков.
Підрозділи ППО знищили дрон-камікадзе над Херсонщиною
Вночі у небі над Херсонщиною підрозділи ППО знищили дрон типу "Shahed-131/136" армії РФ, повідомили в Силах оборони півдня.
Погода у Херсоні на 5 грудня
За повідомленням обласного гідрометцентру у Херсоні та області 5 грудня передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря до 5° тепла.