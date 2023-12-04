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Хмельницький мультиплікатор у лавах ЗСУ: чи є місце творчості на війні
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Хмельницький мультиплікатор у лавах ЗСУ: чи є місце творчості на війні

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Фігурка українського військового з пластиліну Хмельницький
Пластилінова фігурка, зліплена мультиплікатором Вадимом Подзігуном, липень 2023, Хмельницький. Фото: Вадим Подзігун

Вадим Подзігун — мультиплікатор, керівник освітнього проєкту "Анімаційна лабораторія" у Хмельницькому. У липні 2023 року чоловік приєднався до Збройних Сил України. З листопада служить у підрозділі на Харківському напрямі.

У цивільному житті Вадим Подзігун був вчителем пластилінової анімації. Крім того, розповідає, працював в IT-школі, де навчав дітей дизайну і суміжним спеціальностям.

Чоловік у військовій формі
Вадим Подзігун під час проходження військового навчання, липень 2023. Фото: Вадим Подзігун

Вадим Подзігун займається пластиліновою анімацією з 2009 року. Упродовж майже чотирьох місяців військового навчання інколи мав можливість приділити увагу улюбленій справі. Він створив ролик тривалістю дев’ять секунд про дрон.

Дрон з пластиліну
Пластиліновий дрон, створений для анімаційного ролику, серпень 2023. Фото: Вадим Подзігун

"Під час навчання хотів зробити медійну кампанію, щоб зібрати кошти на дрон, але виявилось, що на той момент у цьому немає сенсу. Тому я просто зняв анімацію. Як людина творча на той час ще намалював орнамент на ремені для автомата", — розповідає військовий.

Орнамент на ремені від автомата
Орнамент на ремені від автомата, серпень 2023. Фото: Вадим Подзігун

Вадим Подзігун пояснює, яке значення для нього має анімація: "Для мене робота з пластиліном — це спосіб самовираження, творчості. Влітку я для себе якісь фігурки ліпив — це певні ескізи. Можливо, у майбутньому все складеться докупи у якомусь образі, і з цього вийде якась ідея".

Чоловік каже, після військового навчання немає часу для анімації, бо перед ним поставлені інші завдання. Проте пластилін і знаряддя для ліплення з собою має.

"Під час навчання для творчості був трохи час. Зараз я цим не займаюсь, немає змоги. Дуже-дуже зрідка, щоб зайняти руки, дістаю пластилін. Я знаходжу у цьому розраду", — розповідає військовий.

"Розвивайся, досліджуй щось нове, пробуй і не зупиняйся" — таким гаслом керується Вадим Подзігун у житті. Військовий каже, що під час служби його мотивує те, що захищаю свою рідну домівку і власноруч наближує перемогу.

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