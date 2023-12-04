Хмельницький мультиплікатор у лавах ЗСУ: чи є місце творчості на війні

Вадим Подзігун — мультиплікатор, керівник освітнього проєкту "Анімаційна лабораторія" у Хмельницькому. У липні 2023 року чоловік приєднався до Збройних Сил України. З листопада служить у підрозділі на Харківському напрямі.

У цивільному житті Вадим Подзігун був вчителем пластилінової анімації. Крім того, розповідає, працював в IT-школі, де навчав дітей дизайну і суміжним спеціальностям.

Вадим Подзігун під час проходження військового навчання, липень 2023. Фото: Вадим Подзігун

Вадим Подзігун займається пластиліновою анімацією з 2009 року. Упродовж майже чотирьох місяців військового навчання інколи мав можливість приділити увагу улюбленій справі. Він створив ролик тривалістю дев’ять секунд про дрон.

Пластиліновий дрон, створений для анімаційного ролику, серпень 2023. Фото: Вадим Подзігун

"Під час навчання хотів зробити медійну кампанію, щоб зібрати кошти на дрон, але виявилось, що на той момент у цьому немає сенсу. Тому я просто зняв анімацію. Як людина творча на той час ще намалював орнамент на ремені для автомата", — розповідає військовий.

Орнамент на ремені від автомата, серпень 2023. Фото: Вадим Подзігун

Вадим Подзігун пояснює, яке значення для нього має анімація: "Для мене робота з пластиліном — це спосіб самовираження, творчості. Влітку я для себе якісь фігурки ліпив — це певні ескізи. Можливо, у майбутньому все складеться докупи у якомусь образі, і з цього вийде якась ідея".

Чоловік каже, після військового навчання немає часу для анімації, бо перед ним поставлені інші завдання. Проте пластилін і знаряддя для ліплення з собою має.

"Під час навчання для творчості був трохи час. Зараз я цим не займаюсь, немає змоги. Дуже-дуже зрідка, щоб зайняти руки, дістаю пластилін. Я знаходжу у цьому розраду", — розповідає військовий.

"Розвивайся, досліджуй щось нове, пробуй і не зупиняйся" — таким гаслом керується Вадим Подзігун у житті. Військовий каже, що під час служби його мотивує те, що захищаю свою рідну домівку і власноруч наближує перемогу.

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