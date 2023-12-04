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Варене яйце під подушку. Спогади прикарпатки Марії Турчин про свято Миколая за радянської окупації
СВЯТОЛЮДИРегіони

Варене яйце під подушку. Спогади прикарпатки Марії Турчин про свято Миколая за радянської окупації

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Варене яйце на свято Миколая — такий подарунок у своєму дитинстві отримала 83-річна прикарпатка Марія Турчин. ЇЇ батько був бійцем УПА, загинув у 1948, а матір депортували у Караганду, коли Марії було сім років.

Про те, як за радянської окупації дітям забороняли відзначати свято Миколая та які подарунки Марія Турчин готує українським військовослужбовцям, читайте у матеріалі Суспільного.

Марія Турчин народилася у 1940 році в селі Олеша на Івано-Франківщині. Після депортації матері дівчинку від енкаведистів переховували чужі люди.

Матір Марії Турчин
Матір Марії Турчин депортували в Караганду. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Я жила в однієї лемкині. В неї було п'ятеро дітей. Як потім виявилося, двоє дітей — її, а троє були її брата, якого замордували. То були страшні часи. І от Миколай нам усім приніс під подушку варене яйце. Можете уявити собі матеріальний стан в той час, що варене яйце — це було подякою від святого Миколая за твоє чемне дитинство", — пригадує Марія Турчин.

За її словами, святий Миколай міг принести також і різку.

"Потім уже було, що приносив Миколай яблука, горішки, цукерки. Не пам'ятаю, щоб мені приносив цукерки. Інколи була різка, зав'язана кольоровою стрічкою, аби зм'якшити той удар. Щоб дитина знала, що треба цілий рік, не тільки два-три місяці перед святим Миколаєм, бути дуже чемною", — говорить жінка.

Марія Турчин
Марія Турчин. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Марія Турчин пригадує: був період, коли у школі забороняли розповідати про святкування Миколая і подарунки під подушкою.

"Не можна було заборонити під подушку ставити щось дітям. Але не треба було розказувати в школі, що проходив святий Миколай і щось приносив. Вчителька попереджувала нічого не говорити. А діти приходили й завжди показували, що ж приніс їм святий Миколай", — каже прикарпатка.

Марія Турчин — знана на Івано-Франківщині майстриня, учасниця "Союзу українок". Жінка займається художньою вишивкою, бісероплетінням, має колекцію старожитностей: старовинні вишиванки, рушники, подушки.

Марія Турчин
Марія Турчин допомагає українським військовим. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Цьогоріч Марія Турчин хоче передати гроші з продажу 14 старовинних рушників з її колекції на потреби ЗСУ. Жінка каже, що це буде подарунок військовим на Миколая.

"Свято Миколая — це день добра. Але шкода, що на цей день добра треба працювати цілий рік. Творити добро, аби святий Миколай оцінив твою працю в будь-якому віці. Святий Миколай був багатим і розносив подарунки, не виявляючи, що то він робив. І так у наш час треба бути постійно святими Миколаями для нашої армії", — каже Марія Турчин.

Жінка вже передала українським воїнам 4,5 тис. грн. Їх зібрала на виставці вишиванок та прикрас з бісеру, яку експонувала з 28 жовтня до 1 грудня в Івано-Франківську.

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