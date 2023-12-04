Вночі, 6 грудня, Хмельниччину вкотре атакували російські "шахеди". Під час повітряної тривоги, жителі Хмельницького району могли чути вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях до завершення тривоги", — написав Тюрін.

Внаслідок роботи сил протиповітряної оборони в області травмованих й руйнувань не зафіксовано, написав Сергій Тюрін.

"Під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО. Станом на цей час повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає. Дякуємо ЗСУ за оборону неба над Хмельниччиною", — написав чиновник.

Повітряна тривога на Хмельниччині розпочалась 5 грудня о 23:09 і тривала до 01:42 6 грудня.

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