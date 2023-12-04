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У лісах Хмельниччини взимку підгодовують диких тварин
ПриродаТВАРИНИРегіони

У лісах Хмельниччини взимку підгодовують диких тварин

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У лісах Хмельниччини взимку підгодовують диких тварин
У лісах Хмельниччини підгодовують диких тварин, грудень 2023. Фото: Суспільне Хмельницький.

З настанням перших морозів лісівники Хмельниччини розпочали підгодівлю тварин. Цього року працівники філій Подільського офісу заготовили майже 220 тонн зерна, понад 130 тонн сіна та майже 50 тисяч коренеплодів.

Про це Суспільне розповіла комунікаційниця Подільського лісового офісу Ольга Ржепянська.

"На Буковині, Хмельниччині та Тернопільщини — перші морози. В таких погодних умовах особливу увагу лісівники приділяють диким тваринам. Під снігом звірам добувати їжу досить складно. Тож лісівники розпочали підгодівлю тварин", — каже Ольга.

З її слів, у кожній філії Подільського офісу є лісові їдальні, які взимку завжди наповнені поживними кормами.

Лісові їдальні на Хмельниччині, грудень 2023. Фото: Суспільне Хмельницький.
Лісові їдальні на Хмельниччині, грудень 2023. Фото: Суспільне Хмельницький.

"Цього року лісівники філій Подільського офісу заготовили майже 220 тонн зерна, понад 136 тонн сіна, понад 22 тисяч кг зернових снопиків та 47 тонн коренеплодів — їх дуже полюбляють дикі кабани", — розповіла комунікаційниця.

Крім того, каже жінка, лісівники виготовили більше 67 тисяч кормових віників з молодих гілок берези, клена, дуба, кропиви.

"Сіль для тварин – надзвичайно цінний мікроелемент. Вона забезпечує заповнення дефіциту мінералів для організму тварин, підтримує правильне функціонування нервової та імунної систем, а також поліпшує загальний вигляд тварин.Тому ми закупили понад 17 тисяч кг солі. До солонців найчастіше приходять олені, лосі, козулі", — зазначила Ольга Ржепянська.

За її словами, на сьогодні підгодівля диких тварин — це на 100% дотаційний напрямок діяльності ДП "Ліси України". Багато приватних господарств припинили роботу, проте Подільський лісовий офіс підтримує цей напрямок заради збереження біорізноманіття, каже комунікаційниця.

"Із настанням холодів ми також збільшуємо кількість рейдових груп. Слідкуємо, щоб тваринам в лісі було комфортно та безпечно", — додала Ольга Ржепянська.

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