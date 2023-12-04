У Хмельницькому проходить виставка Ганни Богачук "Ідентичність"

У Хмельницькому обласному художньому музеї триває персональна виставка сучасної художниці Ганни Богачук "Ідентичність". В експозиції представлено 20 артоб'єктів. Мета проєкту — дослідити фактори, що вплинули на формування національної самосвідомості українських жінок.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла завідувачка науково-експозиційного відділу музею Антоніна Мельничук.

За її словами, перед створенням артоб'єктів художниця розмовляла з жінками з різних регіонів України. Вона брала у них інтерв’ю, ставивши одне питання: "Чи пам’ятаєте ви момент, коли вперше усвідомили, що ви українка?". Кожний експонат виставки — це одна історія.

"Тексти на планшетах — це пряма мова жінок. Більшість вважає, що їхню ідентичність сформувала мова. На другому місці — це бабусі й дідусі. Саме вони закладали любов до національної їжі, свят, вишивок", — каже Антоніна Мельничук.

Один з 20 експонатів виставки "Ідентичність", грудень 2023. Фото: Хмельницький обласний художній музей

Кожна історія про усвідомлення ідентичності, зазначає завідувачка науково-експозиційного відділу, це відверта оповідь: "Є дуже щемка історія однієї дівчини. До бабусі вона приїздила у Нову Каховку (ред. Херсонська область). Вони разом випікали ритуальні пташечки, розмовляли завжди українською. Зараз цій бабусі понад 90 років. Вона знаходиться під тимчасовою окупацією".

Ганна Богачук також розповіла свою історію національної самосвідомості. "Ідентичність художниці сформувало місто Хмельницький, адже вона тут народилась. На виставці є її власна оповідь, відокремлена від інших. Зі слів художниці відомо, що у її бабусі 12 онуків. Кожному з них вона вишивала подушечку з ім’ям. Коли до бабусі всіх разом привозили, було цінне відчуття, що вона готова усім однаково приділяти увагу", — каже Антоніна Мельничук.

Два шари шовку артоб'єкта виставки "Ідентичність", грудень 2023. Фото: Хмельницький обласний художній музей

Об’єкти, представлені на виставці, створені за допомогою методу ціанотипія.

"Це не зовсім картини, а конструкції. Є планшет, на якому закріплена історія жінки про усвідомлення її ідентичності, а зверху — два шари шовку. За допомогою методу ціанотипії на одному полотні зображена жінка, а на іншому — фактор ідентичності, який найбільше вплинув. У когось це стара фотографія бабусі, у когось — квіти чи вишитий рушник. Тканини потрібно підіймати руками, щоб прочитати розповідь. Зазвичай, у музеї нічого чіпати не можна, але тут художниця запрошує відвідувачів до діалогу і безпосереднього сприйняття мистецтва", — зазначає Антоніна Мельничук.

За словами завідувачка науково-експозиційного відділу, Хмельницький — перше місто в Україні, де відбулась презентація виставки "Ідентичність". Далі Ганна Богачук показуватиме її у Києві. Експозиція доповнена відеорядом, який знімала художниця, і її аудіозаписами розмов з жінками.

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