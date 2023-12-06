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Били з мінометів. Армія РФ обстріляла 5 громад Сумщини
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Били з мінометів. Армія РФ обстріляла 5 громад Сумщини

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Вночі 6 грудня, армія РФ здійснила 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Які громади Сумщини опинилися під російським вогнем

  • Краснопільська громада: здійснено постріли зі стрілецької зброї.
  • Зноб-Новгородська громада: російські військові били з мінометів (2 вибухи).
  • Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів).
  • Середино-Будська громада: 4 міни скинули російські військові на територію громади.
  • Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл по громаді (6 вибухів).

Які громади були під обстрілами протягом 5 грудня

  • Краснопільська громада: мінометний обстріл (2 вибухи), обстріл з гелікоптерів некерованими авіаційними ракетами (4 вибухи) та гранатометний обстріл (3 вибухи).
  • Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (40 вибухів).
  • Середино-Будська громада: військові РФ скинули на громаду 4 міни.
  • Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (9 вибухів).
  • Білопільська громада: здійснено обстріли з мінометів (16 вибухів) та гранатометів (11 вибухів).
  • Юнаківська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів).
  • Свеська громада: обстріл зі стрілецької зброї (10 черг).

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