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Як лікують і реабілітують військових у районній лікарні на Волині
РеабілітаціяМЕДИЦИНАРегіони

Як лікують і реабілітують військових у районній лікарні на Волині

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Від початку повномасштабної війни у Маневицькій багатопрофільній лікарні пройшли реабілітацію 1169 військових.

Станом на початок грудня на лікуванні перебувають 27 таких пацієнтів.

У районну лікарню поступають військові, які потребують доліковування, розповів завідувач хірургічного відділення Богдан Сидорук.

Медики надають допомогу післяопераційним пацієнтам, яким потрібно робити перев'язки, знімати шви, а потім проводити реабілітацію: розробку суглобів, відновлення функцій рук та ніг.

Завідувач хірургічного відділення Богдан Сидорук
Завідувач хірургічного відділення Богдан Сидорук. Фото: Суспільне Луцьк

Тиждень у медзакладі лікується 53-річний Богдан Мізюк. Каже: через контузії, які отримав під час боїв, погано спить.

"25 днів я лікувався. Реабілітації як такої не було, у відпустку нас не відпустили, всі практично хто після поранень сиділи в посадках", — розповідає військовослужбовець.

Військовослужбовець на лікуванні 53-річний Богдан Мізюк
Військовослужбовець на лікуванні 53-річний Богдан Мізюк. Фото: Суспільне Луцьк

Має проблеми зі здоров’ям, говорить 27-річний Володимир Шаблій. Він родом з Тернополя. Проходив навчання за кордоном. Каже, що хотів стати штурмовиком, але здоров'я підвело, має проблеми з підшлунковою. Другий місяць боєць лежить у лікарні з панкреатитом.

27-річний Володимир Шаблій
27-річний Володимир Шаблій лікує панкреатит. Фото: Суспільне Луцьк

У терапевтично-неврологічному відділенні перебувають військовослужбовці від 30-ти до 55-ти років з різних областей, раніше були з Івано-Франківської, зараз з Тернопільської, каже завідувачка Леся Шпота.

"Є дуже хворі, є обмежено придатні, лікуємо. Далі посилаємо на військово-лікарську комісію. Там далі вирішують може він далі нести службу чи ні", — говорить лікарка.

Завідувачка відділення Леся Шпота
Завідувачка відділення Леся Шпота. Фото: Суспільне Луцьк

Зі слів Олега Бегаля, пацієнтів у лікарні стараються забезпечити усіма медикаментами згідно з національним переліком. Додаткові 50 тисяч гривень для покращеного харчування пацієнтів виділила селищна рада.

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