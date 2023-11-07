У Львові судитимуть двох мешканців Луганщини за державну зраду

У Львові судитимуть двох мешканців Луганщини за підозрою у державній зраді та участі в терористичній організації.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

"Розслідуванням встановлено, що мешканці Луганщини в лютому 2022 року добровільно перейшли на бік ворога та вступили до незаконного збройного формування "Народної міліції" терористичної організації "ЛНР", – мовиться в повідомленні.

Чоловіків зарахували на посади стрільців у стрілецькі полки. За даними прокуратури, вони облаштовували та укріплювали вогневі позиції та окопи армії РФ, будували бліндажі та охороняли територію.

У липні 2023 року чоловіків взяли у полон на території Донеччини.

До суду скеровано обвинувальні акти стосовно громадян України. Їм інкриміновано державну зраду, участь у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).