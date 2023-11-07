У Донецькій області поліг молодший сержант з Долинської громади, що на Івано-Франківщині, Сергій Данилюк. Військовослужбовець потрапив під авіаудар військових РФ.

Про смерть бійця на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова громади Іван Дирів.

Сергій Данилюк народився 2 жовтня 1989 року, проживав у селі Якубів Долинської громади. У лавах ЗСУ служив молодшим сержантом. На фронті був розвідником відділення корегування артилерійського вогню 110 окремої механізованої бригади.

"Лише в жовтні Сергій одружився. Сподівався на щасливе сімейне життя під мирним небом. Свої мрії й свою сім'ю він пішов захищати від клятого ворога. Немає прощення! Немає забуття героям!" — пише Дирів.

Загинув 34-річний Сергій Данилюк 6 листопада 2023 року поблизу Авдіївки Покровського району на Донеччині.

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