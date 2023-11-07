Три корпуси Одеського онкодиспансеру повернули у власність медзакладу

Три корпуси Одеського онкодиспансеру, які віддали в оренду приватним особам на 49 років, повернули у власність медзакладу.

Про це 7 листопада повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, угода з розірвання договорів оренди трьох приміщень онкоцентру завершена нотаріально. Пацієнти продовжать безкоштовне лікування в належних їм корпусах. Також зібрані матеріали передали до правоохоронних органів.

"Ми відвоювали регіональний клінічний протипухлинний центр на користь пацієнтів. Прокуратура області вже відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовців, які діяли в інтересах комерційної структури", — йдеться у повідомленні Кіпера.

Голова Одеської ОВА наголосив, що наведення ладу у медичних закладах області та загалом у сфері охорони здоровʼя — один з пріоритетів роботи обласної адміністрації.

За даними Центру протидії корупції, минулого року облрада передала в оренду ТОВ "БМТ Україна" майно онкоцентру на 49 років, чим порушила план розвитку медзакладу, затвердженого обладміністрацією у 2021 році.

25 жовтня депутат облради від партії "Довіряй ділам" та голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Дмитро Чапір повідомляв, що облрада ініціюватиме дострокове розірвання договору, згідно з яким ТОВ "БМТ Україна" отримало в оренду три корпуси онкоцентру, зокрема хіміотерапії та паліативної допомоги, додали у Центрі протидії корупції.

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