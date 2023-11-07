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У парку в Рівному започаткували "Алею пам'яті і життя" та висадили перші дерева
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У парку в Рівному започаткували "Алею пам'яті і життя" та висадили перші дерева

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У Рівному в парку "Хімік" місцеві екоактивісти та працівники тресту зеленого господарства посадили 13 японських верб. Дерева стали початком нової "Алеї пам'яті і життя".

Про це Суспільному розповіла організаторка акції Катерина Євушко.

Під час висадки дерев учасники проводили відкритий збір грошей на закупівлю розвідувальних дронів для Збройних сил України. Акцію організували у рамках всеукраїнського проєкту "Greening of the Planet".

"Greening of the Planet" — це благодійна організація, у першу чергу. За підтримки міжнародного штабу допомоги українцям організували збір коштів "1000 дронів для України". В рамках акції оголосили також збір на ці дрони для 110-ї механізованої бригади", — розповіла Катерина Євушко.

Під час закладення у парку "Алеї пам'яті і життя", за словами Катерини Євушко, зібрали понад 15 тисяч гривень. Також тут планують висадити саджанці верби та калини.

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