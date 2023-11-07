На Закарпатті попрощалися з полеглим на війні Іваном Діусом

На Закарпатті у селі Вільховиця Мукачівського району 7 листопада попрощалися із полеглим на війні Іваном Діусом.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook митрополит Феодор.
Чин похорону відбувся у Свято-Димитрієвському храмі села Вільховиця.
Митрополит Феодор/Facebook
Військовослужбовець загинув 25 жовтня під час виконання бойового завдання біля села Роботине Запорізької області.
Вічна та світла пам'ять Герою!
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