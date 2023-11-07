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На Закарпатті попрощалися з полеглим на війні Іваном Діусом
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На Закарпатті попрощалися з полеглим на війні Іваном Діусом

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На Закарпатті попрощалися з полеглим на війні Іваном Діусом
Митрополит Феодор/Facebook

На Закарпатті у селі Вільховиця Мукачівського району 7 листопада попрощалися із полеглим на війні Іваном Діусом.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook митрополит Феодор.

Чин похорону відбувся у Свято-Димитрієвському храмі села Вільховиця.

На Закарпатті попрощалися з полеглим на війні Іваном Діусом
Митрополит Феодор/Facebook

Військовослужбовець загинув 25 жовтня під час виконання бойового завдання біля села Роботине Запорізької області.

Вічна та світла пам'ять Герою!

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