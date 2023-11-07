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Приревнувала до подруги: на Чернігівщині затримали 37-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві свого чоловіка
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Приревнувала до подруги: на Чернігівщині затримали 37-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві свого чоловіка

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Приревнувала до подруги: на Чернігівщині затримали 37-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві свого чоловіка
ФОТО: Поліція Чернігівської області

На Чернігівщині 7 листопада правоохоронці затримали 37-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві свого чоловіка. Повідомлення про трагедію надійшло 6 листопада, що в будинку одного з сіл Чернігівського району від отриманих травм помер 32-річний чоловік.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Чернігівській області на своєму офіційному сайті.

"В ході першочергових заходів правоохоронці встановили, що до вбивства власного чоловіка причетна його дружина. Жінка приревнувала його до своєї подруги, яка прийшла того дня в гості та вдарила чоловіка ножем у груди. З місця злочину вилучено низку речових доказів та знаряддя вбивства", — йдеться у повідомленні.

Жінку помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчий відкрив провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Триває досудове розслідування.

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