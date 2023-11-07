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У Рівному хлопчик під час розваги випав із вікна другого поверху. Як це сталося
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У Рівному хлопчик під час розваги випав із вікна другого поверху. Як це сталося

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Випав хлопчик із вікна у Рівному
Фото: Суспільне Рівне

У Рівному хлопчик випав із вікна другого поверху на асфальт. Діти гралися на балконі, де було відчинене вікно.

Про це 7 листопада повідомила речниця поліції в області Марія Юстицька.

Інцидент стався 6 листопада на вулиці Степана Бандери. Повідомлення до поліції надійшло від медиків, вони надавали допомогу та доставили до лікарні хлопчика з травмами.

"Слідчі та ювенальні поліцейські з’ясували, що хлопчик прийшов у гості до однокласниці. Потому разом із її меншим братом пішов на балкон, де було відчинене вікно. Зі слів дітей, вони почали бавитися, в результаті 12-річний рівнянин випав із другого поверху на асфальт", — зазначила Марія Юстицька. Малолітній отримав закритий перелом п’яткової кістки та забої. Після надання меддопомоги його відпустили.

Обставини події встановлюють у рамках кримінального провадження. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією — необережне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

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