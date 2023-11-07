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Блінкен, Остін та Єллен закликали Конгрес виділити для України майже 12 млрд доларів
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Блінкен, Остін та Єллен закликали Конгрес виділити для України майже 12 млрд доларів

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Блінкен, Остін та Єллен закликали Конгрес виділити для України майже 12 млрд доларів
Прапор США. Ілюстративне фото: АР

Американські топпосадовці звернулися до Конгресу із закликом виділити 11,8 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки для України.

Про це мовиться у листі державного секретаря Ентоні Блінкена, глави Пентагону Ллойда Остіна, міністерки фінансів Джен Єллен та директорки Агентства США з міжнародного розвитку Саманти Пауер до законодавців.

Як зазначається, топпосадовці адміністрації Джо Байдена пояснюють, що пряма бюджетна підтримка України нерозривно пов'язана з успіхами на полі бою, "забезпечуючи функціонування уряду та економіки й дозволяючи зосередити свої ресурси на обороні".

Водночас вказується, що сума відповідної підтримки менша, ніж виділена в 2023 році — 14,4 мільярда доларів, у зв'язку з "інвестиціями США в успіх України та роботі із залучення допомоги від інших країн".

"11,8 мільярда доларів — мінімальна сума, необхідна для покриття базових потреб України, і хоча Канада та держави ЄС надають більшу підтримку, якщо рахувати у відсотках від ВВП, цих та інших джерел недостатньо, аби покрити дефіцит українського бюджету", — підкреслили Блінкен, Остін, Єллен і Пауер.

Окремо топпосадовці наголосили на підзвітності й контролю за тим, як витрачаються кошти на бюджетну підтримку України, а також те, що вони підштовхують Київ до реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією.

Що відомо про допомогу від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млн доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

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