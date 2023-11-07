У листопаді 2023 року інспектори відділу контролю за благоустроєм муніципальної варти Рівного перевірятимуть північну частину Рівного на законність розміщення рекламних носіїв.

7 листопада інспектори повторно обходили вулицю Богоявленську, де напередодні проводили роз'яснювальну роботу, інформує кореспондентка Суспільного.

Власнику магазину Юрію винесли припис, він пояснив, що не знав про порушення:

"Я досі не знаю, чи це незаконно насправді, тому що багато зовнішньої реклами, яка, мабуть, порушує якісь норми, але ж зробимо все так, як вимагає чинне законодавство. Банер висить досить давно. Він, звичайно, змінювався постійно, але з 2017-го року".

Власник магазину Юрій. Фото: Суспільне Рівне

Речниця мунварти Дарина Шевчук розповіла, що спочатку інспектори проводять із підприємцями роз'яснювальну бесіду. Якщо власнику бізнесу для демонтажу реклами необхідно залучати спецзасоби — йому виносять припис із терміном виконання у десять днів:

"У більшості випадків вони з розумінням ставляться до попереджень — усувають порушення на місці, шляхом демонтажу самовільно розміщеної реклами. У разі невиконання — інспектори складають протокол на відповідальну особу за порушення статті 152 КУпАП, за що передбачена адмінвідповідальність від 850 грн до 1700 грн".

Щомісяця муніципали обирають вулиці, які перевірятимуть. У листопаді — це північна частина Рівного.

З червня 2022 року по жовтень 2023 року інспектори опрацювали 352 рекламні конструкції, розповіла Дарина Шевчук. За цей період склали 305 приписів й 228 незаконних рекламоносіїв демонтували.

Дарина Шевчук. Фото: Суспільне Рівне

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