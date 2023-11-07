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Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
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Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині

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Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Київ, 7 листопада 2023 року. Фото: Влада Прізова для Суспільне

Печерський районний суд Києва не обрав 7 листопада запобіжний захід народному депутату України Андрію Ніколаєнку, який поблизу Житомира збив насмерть 18-річну місцеву жительку. Суддя оголосила перерву в засіданні.

Про це із зали засідань передає кореспондентка Суспільного Влада Прізова.

Адвокати і Ніколаєнко просили продовжити засідання сьогодні, але суддя оголосила перерву.

Андрій Ніколаєнко, звертаючись до судді, попросив розглянути всі документи, які були надані у визначеному порядку.

"Було призначене терміново таке засідання, і прокуратура хоче, щоб мене скоріше позбавити можливості комунікувати, спілкуватися і виконувати свої законні функції народного депутата. Я прошу розглянути всі документи, які були надані. Я не ховаюся, пройшов всі тести. Я добровільно прийшов на дачу показань", — сказав у суді Ніколаєнко.

Під час засідання суду прокурор сказав, що Ніколаєнко рухався зі швидкістю 146 кілометрів на годину. Дозволена швидкість на цій трасі — 110 кілометрів на годину. Прокурор заявив, що експертиза швидкості, з якою рухався Ніколаєнко, ще не готова. Однак відбувся слідчий експеримент, де була змоделювала ситуація, наближена до ДТП. На слідчому експерименті був присутній свідок, який рухався поряд з автівкою якою кермував Ніколаєнко на момент вчинення ДТП.

Як сказав Ніколаєнко, загибла дівчина намагалася перебігти дорогу в невстановленому місці.

Народний депутат України Дмитро Розумков сказав, що прийшов до зали підтримати Ніколаєнка.

"Я прийшов взяти на поруки, тому що я вважаю, що, на жаль, це необ’єктивні підходи. У нас є інший колега в парламенті, який потрапив у аналогічну ситуацію, але до нього жодних запитань немає, обмежувального заходу до нього не застосовували", — сказав Дмитро Розумков.

Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Київ, 7 листопада 2023 року. Фото: Влада Прізова для Суспільне

Сторона обвинувачення просила підозрюваному тримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави.

Суддя оголосила перерву в засіданні через інші засідання, на яких їй необхідно бути. Дата нового засідання буде оголошена завтра, передає кореспондентка Суспільного.

Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Київ, 7 листопада 2023 року. Фото: Влада Прізова для Суспільне

Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Київ, 7 листопада 2023 року. Фото: Влада Прізова для Суспільне

Що відомо про ДТП, яку скоїв народний депутат Андрій Ніколаєнко

Аварія сталася 3 листопада близько десятої години ранку на автодорозі Київ — Чоп у селі Березівка Житомирського району. Автомобіль, яким керував народний депутат України, наїхав на пішохода. Внаслідок отриманих травм 18-річна дівчина померла на місці ДТП.

Третього листопада о 12:50 на своїй сторінці у мережі Facebook народний депутат України Андрій Ніколаєнко підтвердив, щоб збив пішохода на Житомирщині.

"На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм — під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина", — написав Андрій Ніколаєнко.

Як стало відомо кореспондентам Суспільного, загибла — місцева жителька. Зі слів її родича, дівчина була сиротою.

6 листопада народному депутату України Андрію Ніколаєнку, який 3 листопада поблизу Житомира скоїв смертельну ДТП, повідомили про підозру за частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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