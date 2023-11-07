Печерський районний суд Києва не обрав 7 листопада запобіжний захід народному депутату України Андрію Ніколаєнку, який поблизу Житомира збив насмерть 18-річну місцеву жительку. Суддя оголосила перерву в засіданні.

Про це із зали засідань передає кореспондентка Суспільного Влада Прізова.

Адвокати і Ніколаєнко просили продовжити засідання сьогодні, але суддя оголосила перерву.

Андрій Ніколаєнко, звертаючись до судді, попросив розглянути всі документи, які були надані у визначеному порядку.

"Було призначене терміново таке засідання, і прокуратура хоче, щоб мене скоріше позбавити можливості комунікувати, спілкуватися і виконувати свої законні функції народного депутата. Я прошу розглянути всі документи, які були надані. Я не ховаюся, пройшов всі тести. Я добровільно прийшов на дачу показань", — сказав у суді Ніколаєнко.

Під час засідання суду прокурор сказав, що Ніколаєнко рухався зі швидкістю 146 кілометрів на годину. Дозволена швидкість на цій трасі — 110 кілометрів на годину. Прокурор заявив, що експертиза швидкості, з якою рухався Ніколаєнко, ще не готова. Однак відбувся слідчий експеримент, де була змоделювала ситуація, наближена до ДТП. На слідчому експерименті був присутній свідок, який рухався поряд з автівкою якою кермував Ніколаєнко на момент вчинення ДТП.

Як сказав Ніколаєнко, загибла дівчина намагалася перебігти дорогу в невстановленому місці.

Народний депутат України Дмитро Розумков сказав, що прийшов до зали підтримати Ніколаєнка.

"Я прийшов взяти на поруки, тому що я вважаю, що, на жаль, це необ’єктивні підходи. У нас є інший колега в парламенті, який потрапив у аналогічну ситуацію, але до нього жодних запитань немає, обмежувального заходу до нього не застосовували", — сказав Дмитро Розумков.

Київ, 7 листопада 2023 року. Фото: Влада Прізова для Суспільне

Сторона обвинувачення просила підозрюваному тримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави.

Суддя оголосила перерву в засіданні через інші засідання, на яких їй необхідно бути. Дата нового засідання буде оголошена завтра, передає кореспондентка Суспільного.

Київ, 7 листопада 2023 року. Фото: Влада Прізова для Суспільне

Київ, 7 листопада 2023 року. Фото: Влада Прізова для Суспільне

Що відомо про ДТП, яку скоїв народний депутат Андрій Ніколаєнко

Аварія сталася 3 листопада близько десятої години ранку на автодорозі Київ — Чоп у селі Березівка Житомирського району. Автомобіль, яким керував народний депутат України, наїхав на пішохода. Внаслідок отриманих травм 18-річна дівчина померла на місці ДТП.

Третього листопада о 12:50 на своїй сторінці у мережі Facebook народний депутат України Андрій Ніколаєнко підтвердив, щоб збив пішохода на Житомирщині.

"На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм — під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина", — написав Андрій Ніколаєнко.

Як стало відомо кореспондентам Суспільного, загибла — місцева жителька. Зі слів її родича, дівчина була сиротою.

6 листопада народному депутату України Андрію Ніколаєнку, який 3 листопада поблизу Житомира скоїв смертельну ДТП, повідомили про підозру за частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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