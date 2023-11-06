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Нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині, повідомили про підозру
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Нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині, повідомили про підозру

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Нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині, повідомили про підозру
6 листопада 2023 року. Фото: Державне бюро розслідувань

Народному депутату України Андрію Ніколаєнку, який поблизу Житомира скоїв ДТП, повідомили про підозру. Внаслідок аварії загинула 18-річна місцева жителька.

Інформацію про це 6 листопада оприлюднило Державне бюро розслідувань на своєму сайті.

"Встановлено, що народний депутат України, порушуючи правила дорожнього руху, рухався з перевищенням дозволеної швидкості", — йдеться у повідомленні.

Народному депутату України повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху за частиною другою статті 286Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження — караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Що відомо про ДТП, яку скоїв народний депутат Андрій Ніколаєнко

Аварія сталася 3 листопада близько десятої години ранку на автодорозі Київ — Чоп у селі Березівка Житомирського району. Автомобіль, яким керував народний депутат України, наїхав на пішохода. Внаслідок отриманих травм 18-річна дівчина померла на місці ДТП.

Третього листопада о 12:50 на своїй сторінці у мережі Facebook народний депутат України Андрій Ніколаєнко підтвердив, щоб збив пішохода на Житомирщині.

"На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм — під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина", — написав Андрій Ніколаєнко.

Як стало відомо кореспондентам Суспільного, загибла — місцева жителька. Зі слів її родича, дівчина була сиротою.

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