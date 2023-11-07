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"Вони зуби об нас обламали" — як "Азов" воює під Кремінною. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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"Вони зуби об нас обламали" — як "Азов" воює під Кремінною. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Від серпня цього року 12-а бригада спеціального призначення "Азов" воює у Серебрянському лісі, під Кремінною. Серед бійців тут є і ті, хто був на "Азовсталі", і новобранці. Журналістка Суспільного побувала на позиції азовців.

Як тільки росіянам стало відомо, що саме "Азов" стоїть на території лісництва, вони почали активно штурмувати позиції українських бійців, однак зазнавали поразки.

"Вони зуби обламали об нас. Вони бояться нас страшно. Хай так і продовжується!", — каже про ворога Петро — головний сержант із позивним "Гросер".

Нині українські військові стабілізували ситуацію на цьому відрізку фронту. Та бої тут не вщухають.

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