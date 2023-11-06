Активні бойові дії біля Кремінної тривають з серпня 2023-го. Після українського контрнаступу на Харківщині восени минулого року сили оборони вийшли на кордони Серебрянського лісництва і стали там в оборону. Відтоді на одній з ділянок працює 12-та бригада спеціального призначення "Азов". Підрозділ повернувся на фронт з новими бійцями, але воюють і ті, що захищали Маріуполь та пройшли російський полон.
Військові РФ на цьому напрямку атакують майже щодня. Зайнятий ліс біля Кремінної відкриє росіянам прохід до Лимана, а звідти — до траси Харків-Ізюм-Слов’янськ. Коли стало відомо, що тут воюють "азовці" — штурми посилились.
Про те, як бійці "Азову" захищають позиції та самі просуваються вперед — у фоторепортажі Суспільне Новини.
Командир 1-го батальйону "Азова" з позивним "Лемко" — з фанатського руху "Карпат". Учасник Революції Гідності, а після — боєць батальйону "Азов". Воює на Донбасі вже дев’ять років. У лютому 2022-го він захищав Маріуполь, був на "Азовсталі".
"Лемко" — один з тих "азовців", хто вижив в бараці після теракту в Оленівці. З пораненням голови, його, та ще частину бійців, росіяни відправили в окупований Донецьк, а звідти — на обмін.
Після вони з начальником штабу зібрали бійців, які вийшли з полону, добрали новобранців та відновили перший батальйон бригади. Навесні цей підрозділ виїхав на Запорізький напрямок. Нині у тому ж складі вони в лісах під Кремінною. Першим завданням батальйону тут було стабілізувати критичну ситуацію, щоб бригада могла зайти й зайняти позиції. Зараз військові також проводять інтенсивні інженерні роботи, щоб укріпити лінію оборони на випадок наступу противника.
Частину лісу на цьому напрямку зараз контролюють російські військові. У лісах з піщаним ґрунтом складно переміщати важку техніку та маневрувати, тому багато уваги приділяється роботі піхоти та малих бойових груп, які можуть працювати на відстані десятків метрів від противника.
По російських позиціях "азовці" ведуть також і артилерійський та гранатометний вогонь. На одній з ділянок працює розрахунок американської самохідної гармати М109L бригади "Азов".
Командир ремонтної групи з позивним "Директор" розповідає, що ця гармата — "ніжна", на відміну від старої радянської техніки, її постійно потрібно доглядати та обслуговувати. Бійці міняють мастило і перевіряють в гарматі тиск.
Артилеристи розповідають як сучасна "війна дронів" змінила підхід до розташування позицій: "Артилерія більше майже не стріляє з чистого поля, це небезпечно. В нашій роботі зараз важливо вкопатися та маскуватися".
Російські FPV-дрони та дрони-камікадзе типу "Ланцет" заважають артилерії на відкритих позиціях. Військові кажуть: навіть півгодини без маскування можуть бути фатальними. Антидронові сітки, які інколи натягують над машиною, не завжди допомагають, бо "Ланцет" пробиває три шари сітки рабиці.
Танкіст з позивним "Крим" у складі "Азова" брав участь у боях за Маріуполь навесні 2022-го. Пройшов російський полон: Оленівку, а потім СІЗО в окупованому Донецьку. Після обміну підлікував поранення і повернувся на фронт до своєї бригади.
У Серебрянському лісі танкісти працюють кожен у своєму секторі. "Буває, коли піхоті потрібна термінова підтримка, треба швидко стрибати у танк і їхати, — каже "Крим". — Але рішення про виїзд на операцію приймаються на рівні командирів. Просто так ніхто з танкістів не їде кудись з думкою: "А давайте катнемо, спробуємо".
У свій перший танк Т-64 "Крим" сів у 2002-му, в "Десні", де проходив строкову військову службу. У 2014-му, коли Росія вторглась на Донбас, повернувся до війська і до танків.
Нині танки, як і артилерія, працюють із закритих позицій, щоб не потрапити в поле зору дронів. Але інколи найефективніше вести вогонь "впритул", каже "Крим": "Не усі, звісно, готові під’їжджати за 100 метрів до ворога, але ми так робимо, це наша "азовська" фішка".