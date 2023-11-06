Активні бойові дії біля Кремінної тривають з серпня 2023-го. Після українського контрнаступу на Харківщині восени минулого року сили оборони вийшли на кордони Серебрянського лісництва і стали там в оборону. Відтоді на одній з ділянок працює 12-та бригада спеціального призначення "Азов". Підрозділ повернувся на фронт з новими бійцями, але воюють і ті, що захищали Маріуполь та пройшли російський полон.

Військові РФ на цьому напрямку атакують майже щодня. Зайнятий ліс біля Кремінної відкриє росіянам прохід до Лимана, а звідти — до траси Харків-Ізюм-Слов’янськ. Коли стало відомо, що тут воюють "азовці" — штурми посилились.

Про те, як бійці "Азову" захищають позиції та самі просуваються вперед — у фоторепортажі Суспільне Новини.

Командир 1-го батальйону "Азова" з позивним "Лемко" — з фанатського руху "Карпат". Учасник Революції Гідності, а після — боєць батальйону "Азов". Воює на Донбасі вже дев’ять років. У лютому 2022-го він захищав Маріуполь, був на "Азовсталі".

"Лемко" — один з тих "азовців", хто вижив в бараці після теракту в Оленівці. З пораненням голови, його, та ще частину бійців, росіяни відправили в окупований Донецьк, а звідти — на обмін.

Після вони з начальником штабу зібрали бійців, які вийшли з полону, добрали новобранців та відновили перший батальйон бригади. Навесні цей підрозділ виїхав на Запорізький напрямок. Нині у тому ж складі вони в лісах під Кремінною. Першим завданням батальйону тут було стабілізувати критичну ситуацію, щоб бригада могла зайти й зайняти позиції. Зараз військові також проводять інтенсивні інженерні роботи, щоб укріпити лінію оборони на випадок наступу противника.

"Лемко" командує відновленим першим батальйоном бригади "Азов". Командир, повернувшись з полону, зібрав кістяк бійців з "Азовсталі", добрав новобранців і в оновленому складі повернув батальйон на фронт. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Частину лісу на цьому напрямку зараз контролюють російські військові. У лісах з піщаним ґрунтом складно переміщати важку техніку та маневрувати, тому багато уваги приділяється роботі піхоти та малих бойових груп, які можуть працювати на відстані десятків метрів від противника.

По російських позиціях "азовці" ведуть також і артилерійський та гранатометний вогонь. На одній з ділянок працює розрахунок американської самохідної гармати М109L бригади "Азов".

Командир ремонтної групи з позивним "Директор" розповідає, що ця гармата — "ніжна", на відміну від старої радянської техніки, її постійно потрібно доглядати та обслуговувати. Бійці міняють мастило і перевіряють в гарматі тиск.

"Директор" оглядає дуло САУ М109L. Ця установка калібру 155 мм випущена у 1962-му у США і модернізована в 1990-х в Італії. Саме Італія передала їх Україні у 2022-му. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Командир ремонтної групи готується до капітального огляду гармати. "Якщо вчасно не оглядати та не ремонтувати, то — бачив у інших, з неї витікає мастила "по коліно", — розповідає він. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Артилеристи "Директор" та "Бариста" оглядають зовнішню частину САУ. Фото: Олександр Магула/Суспільне

"Бариста" перевіряє дуло гармати. САУ М109L стріляє на відстань до 24 км. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Військові проводять заміну мастила в установці М109L. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Внутрішній огляд та ремонт завершений. Далі установку готуватимуть до стрільби. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Боєкомплекти на позиції артилеристів. Боєприпаси та артилерійські снаряди — мають великий попит на позиціях на всіх ділянках фронту, кажуть військові. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Гармата в момент пострілу. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Військові використовують спеціальну суміш з пороху, яка зменшує вогневий слід. Це допомагає маскувати позиції. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Командир розрахунку з позивним "Атлант" за допомогою системи "Кропива" робить розрахунки для наступного пострілу. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Артилеристи розповідають як сучасна "війна дронів" змінила підхід до розташування позицій: "Артилерія більше майже не стріляє з чистого поля, це небезпечно. В нашій роботі зараз важливо вкопатися та маскуватися".

Російські FPV-дрони та дрони-камікадзе типу "Ланцет" заважають артилерії на відкритих позиціях. Військові кажуть: навіть півгодини без маскування можуть бути фатальними. Антидронові сітки, які інколи натягують над машиною, не завжди допомагають, бо "Ланцет" пробиває три шари сітки рабиці.

Артилеристи розрахунку готують снаряди та безвогневий порох перед пострілом. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Військові артилерійського розрахунку САУ М109L ховаються у бліндажі після оголошення про ймовірну атаку FPV-дронів. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Танкіст з позивним "Крим" у складі "Азова" брав участь у боях за Маріуполь навесні 2022-го. Пройшов російський полон: Оленівку, а потім СІЗО в окупованому Донецьку. Після обміну підлікував поранення і повернувся на фронт до своєї бригади.

"Ліс — не найкраще місце для роботи танкістів, — каже "Крим". — Погана видимість, падають збиті снарядами дерева і загороджують танку проїзд. Люди інколи думають, що танк всюди проїде, але це не зовсім так". Фото: Олександр Магула/Суспільне

У Серебрянському лісі танкісти працюють кожен у своєму секторі. "Буває, коли піхоті потрібна термінова підтримка, треба швидко стрибати у танк і їхати, — каже "Крим". — Але рішення про виїзд на операцію приймаються на рівні командирів. Просто так ніхто з танкістів не їде кудись з думкою: "А давайте катнемо, спробуємо".

У свій перший танк Т-64 "Крим" сів у 2002-му, в "Десні", де проходив строкову військову службу. У 2014-му, коли Росія вторглась на Донбас, повернувся до війська і до танків.

Робочий день танкіста з позивним "Лінч" почався о 4 ранку з розвідки для майбутньої операції. Під час цієї вилазки військові потрапили під мінометний обстріл. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Нині танки, як і артилерія, працюють із закритих позицій, щоб не потрапити в поле зору дронів. Але інколи найефективніше вести вогонь "впритул", каже "Крим": "Не усі, звісно, готові під’їжджати за 100 метрів до ворога, але ми так робимо, це наша "азовська" фішка".