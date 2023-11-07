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"Не вистачило пів секунди". В Охтирці на Сумщині попрощалися із загиблим бійцем Артуром Білашем
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"Не вистачило пів секунди". В Охтирці на Сумщині попрощалися із загиблим бійцем Артуром Білашем

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На Сумщині попрощалися із загиблим бійцем Артуром Білашем. Військовослужбовець загинув в Охтирському районі.

Про це розповів начальник відділення призову Охтирського центру комплектування Олександр Одражий: "3 листопада відбувся артобстріл, під час якого він загинув: отримав травми, несумісні з життям".

"Не вистачило пів секунди" В Охтирці на Сумщині попрощалися із загиблим бійцем Артуром Білашем
Прощання з військовим Артуром Білашем. Фото: Суспільне Суми

Бойовий побратим Артура Роман Велигорський пригадав: Артур ніколи не жалівся на життя. В день, коли трапився російський обстріл, боєць не зміг вчасно сховатися.

"Не вистачило пів секунди" В Охтирці на Сумщині попрощалися із загиблим бійцем Артуром Білашем
Прощання з військовим Артуром Білашем. Фото: Суспільне Суми

"Цього могло не статися. Артур просто не встиг заховатися від снаряда. Не вистачило буквально пів секунди. "Приліт" був поруч, шансів не було зовсім. Поки до нього добігли, він вже не подавав ознак життя", – розповів Роман Велигорський.

"Не вистачило пів секунди" В Охтирці на Сумщині попрощалися із загиблим бійцем Артуром Білашем
Прощання з військовим Артуром Білашем. Фото: Суспільне Суми

З Артуром служили разом від першого дня повномасштабної війни, розповів його бойовий побратим Олександр Дикий."Це смілива була людина. Не ховався від куль, не ховався від обстрілів. Це був командир відділення, порядна людина, дійсно патріот своєї держави", – додав чоловік.

"Не вистачило пів секунди" В Охтирці на Сумщині попрощалися із загиблим бійцем Артуром Білашем
Прощання з військовим Артуром Білашем. Фото: Суспільне Суми

Знайома загиблого бійця Леся Горностай розповіла, що Артур служив разом із її чоловіком. "Чоловік казав, що це його товариш, на якого завжди можна покластися, завжди позитивно про нього розповідав. Наразі він не зміг приїхати й віддати останню шану своєму другові. Ми нашою родиною прийшли в останній раз подякувати і попрощатися з Артуром", – розповіла жінка.

"Не вистачило пів секунди" В Охтирці на Сумщині попрощалися із загиблим бійцем Артуром Білашем
Фото: Суспільне Суми

Поховали бійця в Охтирці. Загиблому військовослужбовцю було 53 роки.

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