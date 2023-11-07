У Полтаві засудили чоловіка, який привіз із зони бойових дій гранату

У Полтавському районному суді визнали винним чоловіка, який привіз із зони проведення бойових дій гранату М67.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Старшого сержанта із села Заворскло Терешківської громади визнали винним за статтею "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Згідно з текстом вироку, чоловік наприкінці листопада 2022-го привіз із зони бойових дій ручну осколкову гранату М67. Дозвіл на зброю він не мав.

Чоловік свою вину визнав. Йому призначили 3 роки позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки. Обвинувачений також повинен повідомляти про зміну місця проживання або роботи та з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, йдеться в тексті вироку.

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