Сьомого листопада у Житомирі перевіряють інформацію про замінування приміщення обласної військової адміністрації.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції у Житомирській області Вікторія Дубовик.

За її словами, відповідні службі перевіряють інформацію про замінування адміністративної будівлі.

"0 13:00 до поліції надійшло повідомлення від працівника Житомирської обласної військової адміністрації, що на їх електронну пошту надійшло повідомлення про те, що адмінприміщення заміновано. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Працюють за визначеним алгоритмом", — розповіла Вікторія Дубовик.

11 жовтня Суспільне повідомляло, що поліція перевіряє інформацію про мінування приміщення обласної військової адміністрації, а другого листопада повідомляли, що у Житомирі перевіряють повідомлення про замінування приміщення міської ради.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube