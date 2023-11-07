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Повідомлення надійшло на електронну пошту: у Житомирі перевіряють інформацію про замінування ОВА
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Повідомлення надійшло на електронну пошту: у Житомирі перевіряють інформацію про замінування ОВА

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Повідомлення надійшло на електронну пошту: у Житомирі перевіряють інформацію про замінування ОВА
Житомир, 11 жовтня 2023 року. Фото: Володимир Жабровець для Суспільного Житомир

Сьомого листопада у Житомирі перевіряють інформацію про замінування приміщення обласної військової адміністрації.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції у Житомирській області Вікторія Дубовик.

За її словами, відповідні службі перевіряють інформацію про замінування адміністративної будівлі.

"0 13:00 до поліції надійшло повідомлення від працівника Житомирської обласної військової адміністрації, що на їх електронну пошту надійшло повідомлення про те, що адмінприміщення заміновано. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Працюють за визначеним алгоритмом", — розповіла Вікторія Дубовик.

11 жовтня Суспільне повідомляло, що поліція перевіряє інформацію про мінування приміщення обласної військової адміністрації, а другого листопада повідомляли, що у Житомирі перевіряють повідомлення про замінування приміщення міської ради.

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