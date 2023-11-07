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Мають затвердити на сесії: виконком Чернігівської міськради погодив виділення 70 млн грн на потреби "Теплокомуненерго"
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Мають затвердити на сесії: виконком Чернігівської міськради погодив виділення 70 млн грн на потреби "Теплокомуненерго"

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Мають затвердити на сесії: виконком Чернігівської міськради погодив виділення 70 млн грн на потреби &quot;Теплокомуненерго&quot;
ФОТО: колаж Суспільне Чернігів

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради погодив виділення 70 мільйонів гривень на потреби КП "Теплокомуненерго". Радник керівника комунального підприємства Олексій Щербина просив внести зміни до діючої програми підприємства, які стосуються двох напрямків та виділити: 12 мільйонів гривень на заробітні плати та 58 мільйонів гривень — на оплату за розподіл газу.

До цього у програмі закладали на ці потреби 60 мільйонів гривень.

"Програма була сформована саме на ці 60 мільйонів. Сьогодні після того, як підприємство почало працювати, вже є конкретна інформація чого не вистачає для того, щоб повноцінно працювати. Ці зміни стосуються лише двох напрямків — це заробітна плата у розмірі 12 мільйонів і 58 мільйонів — плата за розподіл газу, тобто це наш «Чернігівгаз»", — каже Щербина.
Мають затвердити на сесії: виконком Чернігівської міськради погодив виділення 70 млн грн на потреби "Теплокомуненерго"
Олексій Щербина. ФОТО: Суспільне Чернігів

Загалом за розподіл газу за три місяці 2023 року підприємство має сплатити 69 мільйонів. Як повідомив Щербина, частину цієї суми "Теплокомуненерго" планує сплатити зі своїх прибутків.

"У зв'язку з тим, що деякі кошти ми вже почнемо отримувати в кінці листопада за виставлену продукцію за жовтень по категорії населення. Ми плануємо з 69 мільйонів розрахуватися 11 мільйонами, які отримані за теплову енергію, а 58 мільйонів — те, що нам не вистачає", — розповів Олексій Щербина.

Остаточно зміни до програми затвердять на наступній сесії Чернігівської міськради. Загалом програма забезпечення діяльності підприємства "Теплокомуненерго" на три роки передбачає фінансування майже 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Зокрема, 424 мільйони — гроші з міського бюджету, 763 мільйони – з держбюджету.

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