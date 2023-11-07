В Україні повністю відновили 421 медзаклад, пошкоджений війною

Станом на початок листопада 2023 року Україна повністю відновила 421 об’єкт медзакладів, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російських ударів. Ще 413 об’єктів відновлено частково.

Про це йдеться на сайті уряду.

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що за 20 місяців повномасштабної війни Росія пошкодила 1468 об’єктів медичних закладів, ще 193 було повністю зруйновано. Це лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові будинки та інші медзаклади. Таким чином російська армія перешкоджає медикам працювати та створює додаткове навантаження на українську медичну систему.

Найбільших втрат упродовж повномасштабної війни зазнали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини та Херсонщини. Від початку війни РФ своїми обстрілами 103 автівки екстреної медичної допомоги, знищила — 253 та захопила — 125.

17 жовтня пресслужба МОЗ писала, що станом на середину жовтня 2023 року в Україні повністю відновлено 410 об’єктів медзакладів, пошкоджених через вторгнення Росії. Ще 413 вдалося відновити частково.

А 30 жовтня відомство звітувало, що в Україні повністю або частково відновили більше ніж 800 об'єктів медичних закладів: 411 — повністю, а ще 412 — частково.