НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

В Україні повністю відновили 421 медзаклад, пошкоджений війною
МЕДИЦИНАОбстрілиМОЗВторгнення Росії в УкраїнуМедицинаВійна

В Україні повністю відновили 421 медзаклад, пошкоджений війною

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В Україні повністю відновили 421 медзаклад, пошкоджений війною
Херсон. Зруйнована палата дитячої обласної лікарні від російських обстрілів, 1 січня 2023 Фото: Тимошенко/Офіс Президента/Telegram

Станом на початок листопада 2023 року Україна повністю відновила 421 об’єкт медзакладів, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російських ударів. Ще 413 об’єктів відновлено частково.

Про це йдеться на сайті уряду.

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що за 20 місяців повномасштабної війни Росія пошкодила 1468 об’єктів медичних закладів, ще 193 було повністю зруйновано. Це лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові будинки та інші медзаклади. Таким чином російська армія перешкоджає медикам працювати та створює додаткове навантаження на українську медичну систему.

Найбільших втрат упродовж повномасштабної війни зазнали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини та Херсонщини. Від початку війни РФ своїми обстрілами 103 автівки екстреної медичної допомоги, знищила — 253 та захопила — 125.

17 жовтня пресслужба МОЗ писала, що станом на середину жовтня 2023 року в Україні повністю відновлено 410 об’єктів медзакладів, пошкоджених через вторгнення Росії. Ще 413 вдалося відновити частково.

А 30 жовтня відомство звітувало, що в Україні повністю або частково відновили більше ніж 800 об'єктів медичних закладів: 411 — повністю, а ще 412 — частково.

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
На Кіровоградщині побільшало хворих на коронавірус. Чи є в регіоні вакцина
На Кіровоградщині побільшало хворих на коронавірус. Чи є в регіоні вакцина
Три корпуси Одеського онкодиспансеру повернули у власність медзакладу
Три корпуси Одеського онкодиспансеру повернули у власність медзакладу
Ендопротезування на Львівщині: де та як можна безкоштовно замінити суглоб
Ендопротезування на Львівщині: де та як можна безкоштовно замінити суглоб
Немовля народилося мертвим: у Кам'янці-Подільському породілля звинувачує у недбалості лікарів
Немовля народилося мертвим: у Кам'янці-Подільському породілля звинувачує у недбалості лікарів
На початок