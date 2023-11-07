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На Вінниччині затримали так званого "інспектора" Дарʼївської колонії Херсонської області
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На Вінниччині затримали так званого "інспектора" Дарʼївської колонії Херсонської області

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Колаборант, інспектор Дар'ївської колонії
Вінничина. Колишній інспектор Дар'ївської виправної колонії, Фото: Державне бюро розслідувань

У Могилів-Подільському Вінницької області затримали колишнього інспектора Дарʼївської виправної колонії. Під час окупації Херсона він співпрацював з російськими військами, а потім втік на Вінниччину та оформив статус переселенця.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань на сайті відомства.

За даними слідства, у червні 2022 року він добровільно обійняв посаду інспектора відділу безпеки у колонії, яку окупанти створили на базі української установи відбування покарань в Херсоні.

На посаді проводив огляди та обшуки, перевіряв порушення вимог режиму відбування покарання.

Так званого "інспектору відділу безпеки" Дарʼївської колонії Херсонської області затримали на Вінниччині
Довідка ВПО так званого "інспектора Дар'ївської колонії, Фото: Державне бюро розслідувань

Після звільнення Херсона чоловік не встиг втекти на лівобережжя та виїхав до Могилів-Подільського. У січні 2023 року він отримав статус внутрішньо переміщеної особи.

Так званому "інспектору відділу безпеки" колонії оголосили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Також СБУ затримала двох чиновниць з окупаційного "управління соцполітики Херсона". Одна з них очолила "відділ інформаційної роботи та документообігу", інша — завідувала так званим "відділом нарахувань". Обидві перебувають під вартою.

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