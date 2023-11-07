У Могилів-Подільському Вінницької області затримали колишнього інспектора Дарʼївської виправної колонії. Під час окупації Херсона він співпрацював з російськими військами, а потім втік на Вінниччину та оформив статус переселенця.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань на сайті відомства.

За даними слідства, у червні 2022 року він добровільно обійняв посаду інспектора відділу безпеки у колонії, яку окупанти створили на базі української установи відбування покарань в Херсоні.

На посаді проводив огляди та обшуки, перевіряв порушення вимог режиму відбування покарання.

Довідка ВПО так званого "інспектора Дар'ївської колонії, Фото: Державне бюро розслідувань

Після звільнення Херсона чоловік не встиг втекти на лівобережжя та виїхав до Могилів-Подільського. У січні 2023 року він отримав статус внутрішньо переміщеної особи.

Так званому "інспектору відділу безпеки" колонії оголосили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Також СБУ затримала двох чиновниць з окупаційного "управління соцполітики Херсона". Одна з них очолила "відділ інформаційної роботи та документообігу", інша — завідувала так званим "відділом нарахувань". Обидві перебувають під вартою.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber