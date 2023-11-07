Спеціалісти Держпродспоживслужби відібрали 195 зразків води децентралізованого водопостачання у Шепетівському, Хмельницькому та Кам'янець-Подільському районах Хмельниччини. За результатами перевірки: рідина у двох районах області тимчасово не придатна до вживання.

Про це розповів в.о. начальника управління з дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Віталій Носатов.

За його словами, майже 65 зразків спеціалісти відібрали у трьох районах на санітарно-хімічні показники, 65 — на мікробіологічні показники та 65 — на пестициди визначення хлорорганічних та фосфороорганічних сполук.

В Кам’янець-Подільському районі, розповів Віталій Носатов, відібрали 48 зразків, з них 16 — на санітарно-хімічні, 16 — на мікробіологічні показники та 16 — на пестициди.

"В трьох зразках виявлені незначні відхилення по мікробіологічним та санітарно-хімічним показникам. Тобто, ця вода є тимчасово непридатна для вживання людиною", — пояснив Віталій Носатов.

В Шепетівському районі, за його словами, відібрано 114 зразків. З них 38 — на санітарно-хімічні, 38 — на мікробіологічні показники та 38 — на пестициди.

Спеціалісти Держпродспоживслужби Хмельниччини обстежують децентралізоване водопостачання, листопад 2023. Фото: Держпродспоживслужба Хмельниччини

"В шістьох зразках також виявлені незначні відхилення по мікробіологічним та санітарно-хімічним показникам. До того часу, поки дане джерело децентралізованого водопостачання не пройде дезінфекцію, вода вважається не придатною для вживання", — зазначив в.о. начальника управління з дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби.

Найкращі показники, за його словами, у Хмельницькому районі. Там відібрано 33 зразки води питної з децентралізованого водопостачання. Відхилень виявлено не було.

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