Російські диверсійно-розвідувальні групи пробують заходити на територію прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей по дев'ять-десять разів щомісяця.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в телеграм-каналі Командування Об'єднаних Сил ЗС України.

"Мета диверсійно-розвідувальних груп – провести розвідку наших позицій, нанести ураження військовим, або навіть цивільним обʼєктам. Це професійно навчені військовослужбовці сил спеціальних операцій та головного розвідувального управління гш рф, тому ми маємо завжди бути напоготові",– зазначив Наєв.

Для цього, за словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ, відпрацьовуються спільні дії Служби безпеки України, Національної гвардії України, Сил спеціальних операцій ЗС України, Державної прикордонної служби України, а також загальновійськових підрозділів, які прикривають державний кордон України.

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