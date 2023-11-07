НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

До десяти разів щомісяця: російські ДРГ пробують заходити на прикордоння Чернігівщини і Сумщини
Вторгнення Росії в УкраїнуЗСУКордонРОСІЯТОП РЕГІОНІВРегіони

До десяти разів щомісяця: російські ДРГ пробують заходити на прикордоння Чернігівщини і Сумщини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
До десяти разів щомісяця: російські ДРГ пробують заходити на прикордоння Чернігівщини і Сумщини
ФОТО: Телеграм-канал SerhiyNaiev

Російські диверсійно-розвідувальні групи пробують заходити на територію прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей по дев'ять-десять разів щомісяця.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в телеграм-каналі Командування Об'єднаних Сил ЗС України.

"Мета диверсійно-розвідувальних груп – провести розвідку наших позицій, нанести ураження військовим, або навіть цивільним обʼєктам. Це професійно навчені військовослужбовці сил спеціальних операцій та головного розвідувального управління гш рф, тому ми маємо завжди бути напоготові",– зазначив Наєв.

Для цього, за словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ, відпрацьовуються спільні дії Служби безпеки України, Національної гвардії України, Сил спеціальних операцій ЗС України, Державної прикордонної служби України, а також загальновійськових підрозділів, які прикривають державний кордон України.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
Прикордонник, військовослужбовець ДПСУ "Циба", Донецька область
"Ми так захопилися, що нас просили зупинитися". Історія 21-річного прикордонника, пораненого під час штурму під Бахмутом
Загинув під час бойового завдання: у Черкасах в останню путь провели захисника
Загинув під час бойового завдання: у Черкасах в останню путь провели захисника
Загиблий військовослужбовець Михайло Гаврилаш
На війні загинув боєць "Гвардії наступу" з Івано-Франківщини Михайло Гаврилаш
Евакуація з Куп'янського району, сказ у Пісочині. Головні новини Харкова та області 7 листопада: хроніка
Евакуація з Куп'янського району, сказ у Пісочині. Головні новини Харкова та області 7 листопада: хроніка
На початок