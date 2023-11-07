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За тиждень кількість хворих на COVID-19 на Волині зросла на 26%
КОРОНАВІРУСРегіони

За тиждень кількість хворих на COVID-19 на Волині зросла на 26%

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У період з 30 жовтня по 5 листопада кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції на Волині зросла на 26%.

За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, за тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції занедужали 4 634 волинянина, у 242 із них підтвердили COVID-19.

Серед всіх захворілих 62% — діти до 17 років. До медзакладів потрапили 97 людей, із них 31 – з коронавірус. Летальних випадків, кажуть епідеміологи, не фіксували.

"COVID-19, грип та інші ГРВІ — це вірусні хвороби і не потребують лікування антибіотиками. Антибіотик не діє на віруси", — наголосили в обласному центр контролю та профілактики хвороб і закликали волинян вакцинуватися проти коронавірусу і сезонного грипу.

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