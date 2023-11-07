НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Екскандидата в мери Харкова підозрюють у виправданні агресії РФ
Вторгнення Росії в УкраїнуПРОКУРАТУРАМІСЦЕВА ВЛАДАРОСІЯТОП РЕГІОНІВРегіони

Екскандидата в мери Харкова підозрюють у виправданні агресії РФ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
кондрусик, кондрусік, саша псих
Олександр Кондрусик. Фото: Олександр Кондрусик/Facebook

Екскандидату в мери Харкова оголосили підозру в поширенні комуністичної символіки та глорифікації збройної агресії РФ проти України.

Як повідомили джерела Суспільного у правоохоронних органах, фігурантом справи є Олександр Кондрусик.

54-річний підозрюваний поширював на власній сторінці у Facebook комуністичну символіку, прокремлівські наративи, заперечував воєнні злочини РФ, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"У своїх повідомленнях пише про "велику Росію, Богом поціловану". Серед російських тез міститься низка прокремлівських наративів. Наприклад щодо трагедії у Бучі, яку скоїли російські військові, він зазначив наступне: "І так, стосовно Бучі — Голлівуд плаче осторонь, бо такої фантастики він ніколи б не додумався б зняти. Ті, хто повірив у цю туфту — співчуваю вам", — йдеться в повідомленні.

буча геноцид
Буча, Київська область, 3 квітня 2022 року. Фото: АР

Також, за даними слідства, підозрюваний виправдав дії держави-агресора у Маріуполі.

"Знаєте, висловлю припущення, що є в підземеллях цієї "Азовсталі" щось таке, якась таємниця, дізнавшись про яку весь світ здригнеться. У мене варіантів не дуже багато, але я поділюся ними: 1. Хімічна зброя. Багато. 2. Біологічна зброя. Багато. 3. Ядерна зброя. Багато", — наводить пресслужба цитату з допису підозрюваного.

Крім того, висловлювання підозрюваного містять негативне ставлення до президента Володимира Зеленського та дискредитацію Сили оборони України, повідомляють у прокуратурі.

Підозрюваного готуються оголосити в розшук: за даними слідства, Кондрусик виїхав до РФ у березні 2022 року. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Що відомо про Олександра Кондрусика

У вересні 2021 року Олександр Кондрусик став шостим претендентом на посаду мера Харкова. Свою кандидатуру зняв 11 жовтня 2021 року, бо вважав, що "більше користі принесе, займаючись тією діяльністю, якою займався тоді".

Навчався у Харківському національному педагогічному університеті ім. Сковороди. За фахом — психолог, займався бізнесом.

На час місцевих виборів 2020 року був членом політичної партії "Наш Край", балотувався до міськради, не був обраний.

Про майно та активи кандидата з відкритих джерел невідомо, проте сам Кондрусик говорить, що від бізнесу вже відійшов: "20 років я є власником великої перукарні. Від бізнесу залишилося приміщення, я його виставив на продаж".

Одружений. Має політичний блог у Facebook під назвою "Саша Псих — политика, как она есть".

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
Прикордонник, військовослужбовець ДПСУ "Циба", Донецька область
"Ми так захопилися, що нас просили зупинитися". Історія 21-річного прикордонника, пораненого під час штурму під Бахмутом
Загинув під час бойового завдання: у Черкасах в останню путь провели захисника
Загинув під час бойового завдання: у Черкасах в останню путь провели захисника
Загиблий військовослужбовець Михайло Гаврилаш
На війні загинув боєць "Гвардії наступу" з Івано-Франківщини Михайло Гаврилаш
Евакуація з Куп'янського району, сказ у Пісочині. Головні новини Харкова та області 7 листопада: хроніка
Евакуація з Куп'янського району, сказ у Пісочині. Головні новини Харкова та області 7 листопада: хроніка
На початок