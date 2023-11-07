Поет і журналіст із селища Хорошів Сергій Сіваченко презентував свою нову збірку поезій "Відсіч". Третина віршів присвячена воєнній тематиці.

Про це в розмові із кореспондентами Суспільного розповів сам автор.

За словами Сергія Сіваченка, до книжки увійшли вірші, які він створив вже після початку повномасштабного вторгнення.

"Вірші на воєнну тематику перші три місяці збройної агресії Росії я взагалі не писав. Мені потрібно було це все по-творчому переосмислити. Перші твори з’явилися вже після квітня 2022 року", — розповідає Сергій.

Один із його віршів присвячений загиблому військовому із Хорошева Дмитру Падалку. Поет каже, що знав цю людину як бійця в усьому по життю. А його вірш в пам'ять про військового дружина загиблого Дмитра перший місяць читала як знеболювальне. А потім попросила дозволу вибити вірш на пам’ятнику, розповідає автор збірки.

"Відсіч" вже четверта поетична збірка Сергія Сіваченка. Назва пішла від вірша, який він написав в квітні минулого року. А потім так сталося, що в співзвуччі з цим з’явився літературний конкурс, каже автор.

Житомир, 2 листопада 2023 року. Фото: Facebook Сергій Сіваченко

"Назва, в моєму розумінні, це словоформа від Січі, від тих часів, коли Україна почала боротьбу понад 400 років тому із російською навалою. І зараз ми на вершині цієї боротьби із найкращими шансами на перемогу. І ця назва уособлює весь період виборювання нашої незалежності в боротьбі із Росією", — каже Сергій Сіваченко.

Книжку "Відсіч" проілюстрував художник із Хорошева Андрій Гусєв. Спочатку було 20 ілюстрацій, потім 30, а потім 60 — і всі вони увійшли до четвертої збірки, розповів поет. Дві попередні книжки Сергія Сіваченка також проілюстрував Павло Гусєв.

Книжку "Відсіч" проілюстрував художник із Хорошева Павло Гусєв. Житомир, 2 листопада 2023 року. Фото: Facebook Сергій Сіваченко

Презентація збірки Сергія Сіваченка. Житомир, 2 листопада 2023 року. Фото: Facebook Сергій Сіваченко

Презентація збірки "Відсіч" відбулася в Житомирі в обласній бібліотеці для дітей та юнацтва, до фонду якої автор передав свою книжку.

Що відомо про поетичну творчість Сергія Сіваченка

Сергій Сіваченко — український поет, журналіст, громадський діяч. Автор 4 книг поезії: "Римована сповідь" (2013), "Еволюція на граніті" (2017), "Блаженство вибору" (2020) та "Відсіч" (2023).

Є лауреатом Всеукраїнської літературної премії ім. Василя Симоненка та Всеукраїнської літературної премії ім. Василя Юхимовича. Лауреат ІІІ премії в номінації "Поезія" літературного марафону "Війна Росії проти України. ВІДСІЧ" — 2023.

Загалом має 25 нагород різних фестивалів та конкурсів.

В 2019 році отримав стипендію президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового та кіномистецтва.

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