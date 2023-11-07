НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

"Перші місяці агресії взагалі не писав про війну" — поет і журналіст з Житомирщини Сергій Сіваченко про свою нову збірку
КУЛЬТУРАПоезіяВІЙНАРегіони

"Перші місяці агресії взагалі не писав про війну" — поет і журналіст з Житомирщини Сергій Сіваченко про свою нову збірку

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Поет і журналіст з Житомирщини Сергій Сіваченко презентував свою нову збірку "Відсіч"
Поет і журналіст з Житомирщини Сергій Сіваченко презентував свою нову збірку "Відсіч". Житомир, 2 листопада 2023 року. Фото: Facebook Сергій Сіваченко

Поет і журналіст із селища Хорошів Сергій Сіваченко презентував свою нову збірку поезій "Відсіч". Третина віршів присвячена воєнній тематиці.

Про це в розмові із кореспондентами Суспільного розповів сам автор.

За словами Сергія Сіваченка, до книжки увійшли вірші, які він створив вже після початку повномасштабного вторгнення.

"Вірші на воєнну тематику перші три місяці збройної агресії Росії я взагалі не писав. Мені потрібно було це все по-творчому переосмислити. Перші твори з’явилися вже після квітня 2022 року", — розповідає Сергій.

Один із його віршів присвячений загиблому військовому із Хорошева Дмитру Падалку. Поет каже, що знав цю людину як бійця в усьому по життю. А його вірш в пам'ять про військового дружина загиблого Дмитра перший місяць читала як знеболювальне. А потім попросила дозволу вибити вірш на пам’ятнику, розповідає автор збірки.

"Відсіч" вже четверта поетична збірка Сергія Сіваченка. Назва пішла від вірша, який він написав в квітні минулого року. А потім так сталося, що в співзвуччі з цим з’явився літературний конкурс, каже автор.

"Перші місяці агресії взагалі не писав про війну" — поет і журналіст з Житомирщини Сергій Сіваченко про свою нову збірку
Житомир, 2 листопада 2023 року. Фото: Facebook Сергій Сіваченко

"Назва, в моєму розумінні, це словоформа від Січі, від тих часів, коли Україна почала боротьбу понад 400 років тому із російською навалою. І зараз ми на вершині цієї боротьби із найкращими шансами на перемогу. І ця назва уособлює весь період виборювання нашої незалежності в боротьбі із Росією", — каже Сергій Сіваченко.

Книжку "Відсіч" проілюстрував художник із Хорошева Андрій Гусєв. Спочатку було 20 ілюстрацій, потім 30, а потім 60 — і всі вони увійшли до четвертої збірки, розповів поет. Дві попередні книжки Сергія Сіваченка також проілюстрував Павло Гусєв.

Книжку "Відсіч" проілюстрував художник із Хорошева Павло Гусєв
Книжку "Відсіч" проілюстрував художник із Хорошева Павло Гусєв. Житомир, 2 листопада 2023 року. Фото: Facebook Сергій Сіваченко

Презентація збірки Сергія Сіваченка
Презентація збірки Сергія Сіваченка. Житомир, 2 листопада 2023 року. Фото: Facebook Сергій Сіваченко

Презентація збірки "Відсіч" відбулася в Житомирі в обласній бібліотеці для дітей та юнацтва, до фонду якої автор передав свою книжку.

Що відомо про поетичну творчість Сергія Сіваченка

Сергій Сіваченко — український поет, журналіст, громадський діяч. Автор 4 книг поезії: "Римована сповідь" (2013), "Еволюція на граніті" (2017), "Блаженство вибору" (2020) та "Відсіч" (2023).

Є лауреатом Всеукраїнської літературної премії ім. Василя Симоненка та Всеукраїнської літературної премії ім. Василя Юхимовича. Лауреат ІІІ премії в номінації "Поезія" літературного марафону "Війна Росії проти України. ВІДСІЧ" — 2023.

Загалом має 25 нагород різних фестивалів та конкурсів.

В 2019 році отримав стипендію президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового та кіномистецтва.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
Питання майбутнього: як діє заборона на використання російськомовного культурного продукту у Черкасах
Питання майбутнього: як діє заборона на використання російськомовного культурного продукту у Черкасах
Відродження музикою: на Черкащині у палаці Шувалова готуються проводити музичні вечори
Відродження музикою: на Черкащині у палаці Шувалова готуються проводити музичні вечори
Для будинку культури в Ірпені розробили проєкт відновлення
Для будинку культури в Ірпені розробили проєкт відновлення
&quot;Мозаїку чіпати не збираються&quot;: на ремонт Міського палацу культури у Чернігові на наступний рік виділять 4,5 млн грн
"Мозаїку чіпати не збираються": на ремонт Міського палацу культури у Чернігові на наступний рік виділять 4,5 млн грн
На початок