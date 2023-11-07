Столичні комунальники відремонтували пошкоджену ділянку тепломережі на Подолі

Столичні комунальники ліквідували аварію на тепломережі, що забезпечує опаленням більш як півтори тисячі жителів Подолу.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Київтеплоенерго" у Telegram.

Пошкодження труби діаметром 200 мм виявили днями на вулиці Хоривій. Тамтешню тепломережу прокладали понад 60 років тому. За останні 2 роки в цьому районі зафіксували близько 10 аварій.

Аварійна бригада "Київтеплоенерго" замінила пошкоджену ділянку трубопроводу. Усі роботи виконали упродовж доби. По завершенні ремонту відновили подачу теплоносія для 17 установ Подільського району та мешканців 7 житлових будинків, де проживають близько 1700 киян.

Що відомо про ремонт тепломереж у Києві

У столиці відремонтували магістральний трубопровід, який взимку постачає тепло для усього мікрорайону Теремки.

Також комунальники полагодили трубопровід, що забезпечує опаленням понад 7 тис. жителів Оболоні. Пошкодження тепломережі на Оболонському проспекті виявили під час проведення гідравлічних випробувань.

У Шевченківському районі Києва комунальники замінили пошкоджену ділянку тепломережі на вулиці Черняховського. Трубопровід відпрацював більше 25 років і тому вичерпав свій ресурс.

Також теплоенергетики перекладали трубопровід на вул. Івана Крамського у Святошинському районі. За останні 5 років на цій ділянці сталось близько 20 пошкоджень, через які призупинялася подача послуг споживачам.

Раніше у КМДА відзвітували про ремонт магістральної тепломережі, якою подають тепло і гарячу воду для всього Подолу.

Столичні комунальники ліквідували наслідки аварії на магістральній тепломережі у провулку Телеграфному, що в Печерському районі. 24 жовтня там текла гаряча вода з-під землі через порив трубопроводу.

Цього року з міського бюджету Києва спрямували понад 1 млрд грн на ремонт обладнання теплоджерел, що були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.