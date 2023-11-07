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Тендер на ремонт вулиці Заньковецької в Чернівцях не відбувся: яка причина
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Тендер на ремонт вулиці Заньковецької в Чернівцях не відбувся: яка причина

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Тендер на ремонт вулиці Заньковецької в Чернівцях не відбувся: яка причина
Фото: Марія Пайлик / Суспільне Чернівці

У Чернівцях скасували торги по тендеру на ремонт вулиці Заньковецької. Очікувана вартість робіт складала понад 48 мільйонів гривень. Торги не відбулися через відсутність пропозицій.

Про це йдеться на платформі Prozorro.

У міськраді будуть оголошувати повторний тендер на ремонт, сказала у коментарі Суспільному речниця міської ради Анастасія Кокоячук.

Які роботи були передбачені тендерною документацією

На вулиці Заньковецької та перехресті із вулицею Конституційною мають розібрати та демонтувати попереднє покриття. Також підрядник має влаштувати нове покриття з гранітних плит та укласти тактильну плитку з натурального каменю. На вулиці мають розмістити лавиці, смітники та велосипедну стоянку. Для дерев на вулиці мають передбачити пристовбурні решітки. Також мають встановити обмежувальні стовпчики та боларди.

На вулиці замінять мережі. Посадять декоративну калину "Бульденеж", барбариси, війник, луговик дернистий, кущі сеслерії, молінії, а також квіти мускарі та тюльпани Дарвіна.

Тендер на ремонт вулиці Заньковецької в Чернівцях не відбувся: яка причина
Візуалізація проєкту реконструкції вулиці. Чернівецька міська рада

Що відомо про проєкт ремонту вулиці Заньковецької

Після капітального ремонту частина вулиці Заньковецької стане пішохідною. Це передбачено концепцією мобільного середмістя. Ідея цієї концепції полягає в тому, щоб з'єднати усі площі міста пішохідними зв’язками.

Проєкт реконструкції вулиці представили на Європейському тижні мобільності. Проєкт розробляли, відштовхуючись від наявних комунікацій.

Як проєкт презентували на Європейському тижні мобільності:

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