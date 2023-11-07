На базі Острозького вищого професійного училища на Рівненщині відкрили першу в області лабораторію, де навчають ремонтувати та обслуговувати генератори. Наразі за такою програмою навчаються 15 учнів. Термін курсу — один рік.

Директор департаменту освіти Петро Коржевський розповів Суспільному, що потреба в таких спеціалістах виникла через велику кількість генераторів, які є в Україні.

Фото: скрин з відео Віталія Коваля

Фото: скрин з відео Віталія Коваля

Загалом на облаштування нового навчального простору витратили майже два мільйони гривень. За даними Петра Коржевського, це частина грошей з обласного бюджету, інша — спеціальний фонд від проходження учнями виробничої практики:

"В Острозькому вищому професійному училищі є слюсарі за шести напрямками. Враховуючи те, що, за неофіційною статистикою, в Україну в'їхало два мільйони генераторів, ми розуміємо, що їх потрібно обслуговувати. Ми вирішили облаштувати таку лабораторію, щоби навчити молодих людей користуватися, обслуговувати й в майбутньому ремонтувати генератори".

Фото: скрин з відео Віталія Коваля

Також директор департаменту освіти додав, що, окрім слюсарів, опанувати навички обслуговування генераторів можуть усі охочі.

"Є короткотермінові програми для людей, які хочуть навчатися обслуговувати та ремонтувати генератори. Можна навчатися за іншою професією, але якщо виникає бажання опанувати дану професію — вони мають таку можливість".

В лабораторії обладнали 16 робочих місць для виконання електротехнічних робіт з діагностики та ремонту таких приладів.

Фото: скрин з відео Віталія Коваля

Фото: скрин з відео Віталія Коваля

Серед нового обладнання в лабораторії — компресометри, автотрансформатор, комплект газозварювання, станки для навчання.

"Навчаються тут учні від 18 років. Оскільки ми працюємо з електроенергією, потрібно мати допуск. Навчатимуться у нас 15 учнів, орієнтуємось на таку загальну програму. Термін навчання — орієнтуємось на рік", — розповів майстер виробничого навчання Олександр Тарковський.

Фото: скрин з відео Віталія Коваля

Петро Коржевський каже, що про подібні лабораторії при навчальних закладах в Україні йому невідомо.

"Думаю, що ця лабораторія — перша в Україні. Ми намагаємося переформатовувати, модернізовувати всі професії, бо ми розуміємо, що власне сфері професійної освіти і належить відновлювати країну, ми маємо бути до цього готові. Недарма Рівненщину називають столицею професійної освіти. Ми створюємо інвестиційну привабливість нашого регіону, аби будь-який бізнес мав можливість заходити на Рівненщину через систему професійної освіти".

Фото: скрин з відео Віталія Коваля

Після закінчення навчання фахівці зможуть працевлаштуватися у різні сервісні центри з ремонту генераторів, чи відкрити власний бізнес.

"Ми не є бізнесом, який буде приймати генератори на ремонт. Ми будемо надавати якісь елементарні послуги в першу чергу закладам освіти, в нашій сфері, але основне завдання — навчити людей обслуговувати генератори", — зазначив Коржевський.

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