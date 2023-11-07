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На Франківщині відбувся Всеукраїнський пленер художників пам'яті воїна Остапа Бринського
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На Франківщині відбувся Всеукраїнський пленер художників пам'яті воїна Остапа Бринського

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Пленер пам'яті воїна Остапа Бринського
Фото: Facebook/Kinal Oleg

У Ворохті на Івано-Франківщині відбувся Всеукраїнський пленер художників пам'яті полеглого військовослужбовця Остапа Бринського. Мистецьку ініціативу організував батько бійця, художник Богдан Бринський.

Про це на Facebook-події повідомив учасник пленеру, митець Олег Кіналь.

Упродовж десяти днів 12 художників малювали картини. Найкращі роботи передадуть волонтерам для допомоги ЗСУ.

На Франківщині відбувся Всеукраїнський пленер художників пам'яті воїна Остапа Бринського
Фото: Facebook/Kinal Oleg

"Пленер був присвячений Остапу. Дякуємо меценату Богдану Бринському, що зміг організувати мистецьку акцію після важкої втрати сина. Десять яскравих осінніх днів пленеру промайнули у плідній праці мистецького братства, щирих розмовах, на яких ділились досвідом і пережитим. Нам не хотілося роз'їжджатись", — пише Олег Кіналь.

На Франківщині відбувся Всеукраїнський пленер художників пам'яті воїна Остапа Бринського
Фото: Facebook/Kinal Oleg

На завершення пленеру до художників завітали воїни ЗСУ, що проходять реабілітацію у Ворохті. Пораненим бійцям спецпідрозділу "Сокіл" художник Володимир Березний подарував свої етюди.

Що відомо про загибель воїна Остапа Бринського

Остап Бринський жив у Франківську. Він понад рік захищав Україну. Воїн був учасником Революції гідності. Працював аналітиком у благодійному фонді "Пацієнти України". Остап Бринський загинув поблизу Бахмута 19 серпня 2023 року під час мінометного обстрілу військовими РФ. Його поховали 24 серпня на кладовищі "Дем'янів Лаз".

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