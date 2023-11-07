У Ворохті на Івано-Франківщині відбувся Всеукраїнський пленер художників пам'яті полеглого військовослужбовця Остапа Бринського. Мистецьку ініціативу організував батько бійця, художник Богдан Бринський.

Про це на Facebook-події повідомив учасник пленеру, митець Олег Кіналь.

Упродовж десяти днів 12 художників малювали картини. Найкращі роботи передадуть волонтерам для допомоги ЗСУ.

Фото: Facebook/Kinal Oleg

"Пленер був присвячений Остапу. Дякуємо меценату Богдану Бринському, що зміг організувати мистецьку акцію після важкої втрати сина. Десять яскравих осінніх днів пленеру промайнули у плідній праці мистецького братства, щирих розмовах, на яких ділились досвідом і пережитим. Нам не хотілося роз'їжджатись", — пише Олег Кіналь.

Фото: Facebook/Kinal Oleg

На завершення пленеру до художників завітали воїни ЗСУ, що проходять реабілітацію у Ворохті. Пораненим бійцям спецпідрозділу "Сокіл" художник Володимир Березний подарував свої етюди.

Що відомо про загибель воїна Остапа Бринського

Остап Бринський жив у Франківську. Він понад рік захищав Україну. Воїн був учасником Революції гідності. Працював аналітиком у благодійному фонді "Пацієнти України". Остап Бринський загинув поблизу Бахмута 19 серпня 2023 року під час мінометного обстрілу військовими РФ. Його поховали 24 серпня на кладовищі "Дем'янів Лаз".

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