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На Донеччині загинув солдат з Хмельниччини Олег Мазур
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На Донеччині загинув солдат з Хмельниччини Олег Мазур

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На Донеччині загинув солдат з Хмельниччини Олег Мазур
4 листопада в бою на Донеччині загинув уродженець селища Віньківці, 42-річний солдат Олег Мазур, 2023. Фото: Віньковецька селищна рада

4 листопада в бою поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області, загинув уродженець селища Віньківці, 42-річний солдат Олег Мазур з Хмельниччини, командир бойової машини 42 окремої механізованої бригади.

Про це повідомила Віньковецька селищна рада.

Олег Мазур на війні з березня 2023 року. Він був командиром бойової машини 42 окремої механізованої бригади. В солдата Олега Мазура залишилися мати, брат та сестра.

"Розділяємо з рідними біль втрати. Не пробачимо ворогові жодної загубленої душі. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Олега. Герої не вмирають! Героям Слава", — йдеться у повідомленні.

Про зустріч військовослужбовця та похорон повідомимо додатково.

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