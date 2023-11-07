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На Рівненщині виявили новий підвид штаму COVID-19 "Арктур". Що про нього відомо
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На Рівненщині виявили новий підвид штаму COVID-19 "Арктур". Що про нього відомо

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Новий підвид штаму коронавірусу на Рівненщині
Фото: pixabay

На Рівненщині зафіксували новий підвид штаму коронавірусу "Омікрон", який має назву "Арктур". Він характеризується підвищеним рівнем заразності, аніж близький до нього штам "Кракен".

Про це 7 листопада повідомив генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Роман Сафонов під час онлайн-брифінгу в ОДА.

Зі слів фахівця, вперше "Арктур" виявили у Дубенському районі.

"Це субваріант ковід-штаму "Омікрон", який співпадає з назвою найяскравішої зірки в північній півкулі. Його вперше виявили у січні 2023 року в Індії, він швидко поширюється світом, переважає і в Сполучених Штатах Америки. Характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, більший в 1,2 рази, ніж близький до нього штам "Кракен".

Проте "причин для паніки немає", додав Сафонов, адже штам не є небезпечнішим, ніж попередні штами і Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює його серйозність як низьку.

"Арктур" викликає у пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19: високу температуру, кашель, біль у горлі, м'язову слабкість. Однак додався новий симптом — сверблячий кон'юнктивіт без гною, але з відчуттям липкості в очах. Раніше таких очних проявів було менше, повідомив фахівець.

Він також зазначив, що щеплення від коронавірусу й досі залишається бажаним, як і раніше, особливо у віці 65+. Вакцини безплатні та у вільному доступі.

"Як сказала одна дуже розумна людина, і мені це сподобалось: «Бог дав нам дві руки, щоб ми могли робити щеплення від ковіду і грипу»", — підсумував Роман Сафонов.

Існує інший новий штам COVID-19 — "Еріс"

У шести областях України виявили загалом 10 випадків "Еріс" — це підвид штаму "Омікрон" коронавірусу. Він дає такі самі симптоми, як інші штами, але швидше вражає ослаблений імунітет. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

У МОЗ додають: у кожній області фахівці центрів контролю та профілактики хвороб збирають в людей біозразки, щоб досліджувати штами та вивчати нові мутації.

"Еріс" — це варіант штаму коронавірусу SARS-CoV-2 "Омікрон". "Еріс" виявили в Дніпропетровській, Закарпатській, Сумській, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Симптоми в нього такі ж, як і за інших відомих штамів коронавірусу: біль у горлі, нежить, задишка, ломота у тілі, головний біль, лихоманка. Специфічна відмінність штаму "Еріс" — додаткова мутація шипового білка, який швидше вражає ослаблений імунітет. Але Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює глобальний ризик цього штаму для людей як низький.

Усього на території України зараз існують 14 виявлених штамів довкола "Омікрону".

За час 2-8 жовтня медики зареєстрували 5 186 випадків захворювання на COVID-19 в українців, 18 людей померли.

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