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Нова ДТП на блокпосту в Києві: автомобіль збив прикордонницю
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Нова ДТП на блокпосту в Києві: автомобіль збив прикордонницю

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Нова ДТП на блокпосту в Києві: водій авто скоїв наїзд на прикордонницю
Місце аварії на блокпосту в Деснянському районі, Київ, 6 листопада 2023 р. Фото: Національна поліція України

На блокпосту в Києві автомобіль збив військову Державної прикордонної служби. Жінку госпіталізували з травмами. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

Подія сталася ввечері 6 листопада о 21:25 годині у Деснянському районі столиці. Водій автомобіля "Renault" скоїв наїзд на співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту і саме переходила проїжджу частину по пішохідному переходу. Жінка отримала тілесні ушкодження, її доправили в лікарню.

Нова ДТП на блокпосту в Києві: автомобіль збив прикордонницю
На блокпосту на в'їзді до столиці автомобіль збив прикордонницю, Київ, 6 листопада 2023 р. Фото: Національна поліція України

Як попередньо з'ясували правоохоронці, 66-річний водій машини "Renault" їхав по Броварському проспекту з Броварів у напрямку Києва. Після збиття прикордонниці на блокпосту керманич пройшов перевірку на стан сп'яніння за допомогою приладу "Драгер", який показав, що чоловік тверезий.

Нова ДТП на блокпосту в Києві: автомобіль збив прикордонницю
Результати швидкого тесту на стан алкогольного сп'яніння водія, Київ, 6 листопада 2023 р. Фото: Національна поліція України

За фактом аварії слідчі Нацполіції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. У разі доведення вини водієві загрожує позбавлення волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від трьох до п'яти років.

Нині поліцейські з'ясовують усі деталі ДТП.

Що відомо про ДТП на блокпостах у Києві

У ніч на 22 жовтня на в'їзді до Києва на автодорозі М-01 водій автомобіля "Хонда" скоїв наїзд на військового. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. За кермом авто був адвокат Віталій Туровський. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

25 липня в Києві на блокпосту у Святошинському районі водій збив двох військових, один із них загинув. Винуватця ДТП затримали.

У ніч на 26 травня на в'їзді в Київ з боку Житомира сталася дорожньо-транспортна пригода: голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир збив автомобілем нацгвардійця, який стояв на блокпості. Військовий загинув на місці від отриманих травм.

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