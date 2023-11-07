Нова ДТП на блокпосту в Києві: автомобіль збив прикордонницю

На блокпосту в Києві автомобіль збив військову Державної прикордонної служби. Жінку госпіталізували з травмами. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

Подія сталася ввечері 6 листопада о 21:25 годині у Деснянському районі столиці. Водій автомобіля "Renault" скоїв наїзд на співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту і саме переходила проїжджу частину по пішохідному переходу. Жінка отримала тілесні ушкодження, її доправили в лікарню.

На блокпосту на в'їзді до столиці автомобіль збив прикордонницю, Київ, 6 листопада 2023 р. Фото: Національна поліція України

Як попередньо з'ясували правоохоронці, 66-річний водій машини "Renault" їхав по Броварському проспекту з Броварів у напрямку Києва. Після збиття прикордонниці на блокпосту керманич пройшов перевірку на стан сп'яніння за допомогою приладу "Драгер", який показав, що чоловік тверезий.

Результати швидкого тесту на стан алкогольного сп'яніння водія, Київ, 6 листопада 2023 р. Фото: Національна поліція України

За фактом аварії слідчі Нацполіції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини водієві загрожує позбавлення волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від трьох до п'яти років.

Нині поліцейські з'ясовують усі деталі ДТП.

Що відомо про ДТП на блокпостах у Києві

У ніч на 22 жовтня на в'їзді до Києва на автодорозі М-01 водій автомобіля "Хонда" скоїв наїзд на військового. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. За кермом авто був адвокат Віталій Туровський. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

25 липня в Києві на блокпосту у Святошинському районі водій збив двох військових, один із них загинув. Винуватця ДТП затримали.

У ніч на 26 травня на в'їзді в Київ з боку Житомира сталася дорожньо-транспортна пригода: голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир збив автомобілем нацгвардійця, який стояв на блокпості. Військовий загинув на місці від отриманих травм.