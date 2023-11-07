У Херсоні на 97% готові до опалювального сезону — ОВА

У Херсоні на 97 % готові запустити теплопостачання, 14 тисяч домогосподарств населених пунктів Херсонської області забезпечать дровами.

Про це в марафоні "Єдині новини" повідомив керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

"Стовідсотково ця зима пройде краще. Тому що рік тому, коли звільнили Херсон, тут зовсім нічого не було. Росіяни, коли відійшли, підірвали все. Тому була важка зима. У Херсоні на 97% ми готові по опаленню, до запуску. Також заплановано підвіз дров в 14 тисяч домогосподарств, яким потрібна допомога, де нема світла або газу. Ми це плануємо, щоб зима пройшла набагато краще і люди були в теплі", — сказав Толоконніков.

Також він розповів, постійні обстріли Херсонської області, можуть вплинути на ситуацію. Тому протягом трьох місяців в регіоні працювали над захистом критичної інфраструктури.

"Займались захистом цих споруд критичної інфраструктури: опалення, теплопостачання, газо- та водопостачання. Окрім цього готувались до можливих обстрілів: готували бригади, готували запчастини, які можуть вийти з ладу", — сказав Толоконніков.

Раніше в марафоні "Єдині новини" перший заступник голови облради Юрій Соболевський заявив, що на Херсонщині підготовка до зими триває постійно, але вона ускладнена через безпекову ситуацію. Російські війська обстрілюють бригади енергетиків, які виїжджають на ремонт мережі. Будь-яке скупчення людей вони вважають своєю законною ціллю.

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