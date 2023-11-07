У Хмельницькому відновили опалення у будинках

Шостого листопада у Хмельницькому відновили подачу тепла у багатоквартирні будинки. Наразі підключили до опалення всі установи, організації та оселі жителів міста.

Про це Суспільне повідомив заступник міського голови Василь Новачок.

З його слів, відучора, шостого листопада, опалення подали в усі заклади та установи, а також у будинки мешканців Хмельницького.

"Після вихідних маємо зниження середньодобової температури повітря, опади. Тому прийняли рішення відновити теплопостачання в усіх закладах освіти, охорони здоров'я, установах соціальної сфери та у багатоквартирних будинках", — коментує Василь Новачок.

Опалювальний сезон у Хмельницькій громаді стартував ще 17 жовтня. Втім, через потепління подачу тепла призупинили.

"Тоді п'ять днів пропрацювали котельні. Через суттєве потепління нам довелося призупинити опалювальний сезон у громаді. При потребі в той період подавали тепло лише у дитячі садочки та заклади охорони здоров'я", — розповідає посадовець.

Опалювальний сезон припиняти не планують, призупинити зможуть лише весною, додав Василь Новачок.

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