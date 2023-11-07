У Херсоні попрощалися із загиблим бійцем бригади ТРО Сергієм Мігілєм

У Херсоні 7 листопада попрощалися з бійцем бригади ТРО Сергієм Мігілєм. 35-річний військовослужбовець помер після отриманих у бою на Херсонщині поранень.

До повномасштабного вторгнення Сергій Мігіль був моряком, розповідає знайома родини Ірина.

"До війни він ходив у море. Коли це сталось, він пішов на захист країни. Сергій не міг лишитись осторонь", — говорить жінка.

Херсон. На прощанні із загиблим на Херсонщині Сергієм Мігілєм, 7 листопада 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Сергій був старшим солдатом 124-ої окремої бригади територіальної оборони, загинув після отриманих у бою поранень.

"Служив у територіальній обороні, захищав Херсонщину, він загинув під Херсоном від російських обстрілів і віддав своє життя за те, щоб ми херсонці на правому березі жили спокійно, щоб ворог не ступив на нашу землю, робив все, щоб деокупувати лівобережжя Херсонщини", — повідомив заступник голови Херсонської ОДА Володимир Клюцевський.

Херсон. На прощанні із загиблим бійцем ТРО Сергієм Мігілєм, 7 листопада 2023 року Фото: Суспільне Херсон

У Сергія Мігіля лишилась дружина і двоє доньок 5 і 9 років.

27 жовтня на Херсонщині у селі Новокаїри Милівської громади попрощались з загиблим українським військовим Сергієм Райляну.

23 жовтня у Херсонській міській територіальній громаді попрощалися із загиблим бійцем Олександром Скакуном.

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