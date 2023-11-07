НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Херсоні попрощалися із загиблим бійцем бригади ТРО Сергієм Мігілєм
СМЕРТЬПохованняВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У Херсоні попрощалися із загиблим бійцем бригади ТРО Сергієм Мігілєм

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Загиблий військовий Сергій Мігіль
Херсон. Фото загиблого під час виконання бойового завдання військового Сергія Мігіля Фото: Суспільне Херсон

У Херсоні 7 листопада попрощалися з бійцем бригади ТРО Сергієм Мігілєм. 35-річний військовослужбовець помер після отриманих у бою на Херсонщині поранень.

До повномасштабного вторгнення Сергій Мігіль був моряком, розповідає знайома родини Ірина.

"До війни він ходив у море. Коли це сталось, він пішов на захист країни. Сергій не міг лишитись осторонь", — говорить жінка.

У Херсоні попрощалися із загиблим бійцем бригади ТРО Сергієм Мігілєм
Херсон. На прощанні із загиблим на Херсонщині Сергієм Мігілєм, 7 листопада 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Сергій був старшим солдатом 124-ої окремої бригади територіальної оборони, загинув після отриманих у бою поранень.

"Служив у територіальній обороні, захищав Херсонщину, він загинув під Херсоном від російських обстрілів і віддав своє життя за те, щоб ми херсонці на правому березі жили спокійно, щоб ворог не ступив на нашу землю, робив все, щоб деокупувати лівобережжя Херсонщини", — повідомив заступник голови Херсонської ОДА Володимир Клюцевський.

У Херсоні попрощалися із загиблим бійцем бригади ТРО Сергієм Мігілєм
Херсон. На прощанні із загиблим бійцем ТРО Сергієм Мігілєм, 7 листопада 2023 року Фото: Суспільне Херсон

У Сергія Мігіля лишилась дружина і двоє доньок 5 і 9 років.

27 жовтня на Херсонщині у селі Новокаїри Милівської громади попрощались з загиблим українським військовим Сергієм Райляну.

23 жовтня у Херсонській міській територіальній громаді попрощалися із загиблим бійцем Олександром Скакуном.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
На Запорізькому напрямку загинув житель Комишувахи Сергій Крутов
На Запорізькому напрямку поблизу Вербового загинув житель Комишувахи Сергій Крутов
Матері на Житомирщині із передової у труні привезли не її сина
Загинув за Україну: матері на Житомирщину привезли тіло не її сина
На Запорізькому напрямку поліг боєць з Хмельниччини Олексій Гришин
На Запорізькому напрямку поліг боєць з Хмельниччини Олексій Гришин
Пішов воювати, бо мріяв про перемогу: в Хмельницькому попрощалися із військовим Олександром Прядкою
Пішов воювати, бо мріяв про перемогу: в Хмельницькому попрощалися із військовим Олександром Прядкою
На початок