У Херсоні попрощалися із загиблим бійцем бригади ТРО Сергієм Мігілєм

У Херсоні 7 листопада попрощалися з бійцем бригади ТРО Сергієм Мігілєм. 35-річний військовослужбовець помер після отриманих у бою на Херсонщині поранень.
До повномасштабного вторгнення Сергій Мігіль був моряком, розповідає знайома родини Ірина.
"До війни він ходив у море. Коли це сталось, він пішов на захист країни. Сергій не міг лишитись осторонь", — говорить жінка.
Сергій був старшим солдатом 124-ої окремої бригади територіальної оборони, загинув після отриманих у бою поранень.
"Служив у територіальній обороні, захищав Херсонщину, він загинув під Херсоном від російських обстрілів і віддав своє життя за те, щоб ми херсонці на правому березі жили спокійно, щоб ворог не ступив на нашу землю, робив все, щоб деокупувати лівобережжя Херсонщини", — повідомив заступник голови Херсонської ОДА Володимир Клюцевський.
У Сергія Мігіля лишилась дружина і двоє доньок 5 і 9 років.
27 жовтня на Херсонщині у селі Новокаїри Милівської громади попрощались з загиблим українським військовим Сергієм Райляну.
23 жовтня у Херсонській міській територіальній громаді попрощалися із загиблим бійцем Олександром Скакуном.
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